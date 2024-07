Tourisme au Maghreb : 800 projets annoncés dans ce pays

Le secteur du tourisme en Algérie connaît une véritable transformation, annoncée par une série d’initiatives ambitieuses destinées à remodeler le paysage touristique du pays. Avec un engagement clair envers le renforcement de l’infrastructure et l’amélioration de l’offre touristique, l’Algérie se positionne comme une destination de choix sur la carte du tourisme international.

Historiquement, le Maroc a été un leader dans le secteur touristique du Maghreb, avec un parc hôtelier qui s’est étendu pour inclure une gamme variée d’établissements répondant à toutes les catégories de voyageurs. Ces efforts ont permis d’accroître significativement le nombre de touristes attirés par la richesse culturelle et les paysages variés du pays. Cependant, l’Algérie, avec ses récents développements, semble prête à suivre un chemin similaire en se concentrant sur l’expansion et la modernisation de ses infrastructures touristiques.

Lors d’un colloque national sur la promotion de l’investissement touristique, le ministre algérien du Tourisme et de l’Artisanat, Mokhtar Didouche, a partagé des informations révélatrices sur la stratégie actuelle du pays. Le ministre a souligné l’objectif de doubler la capacité d’accueil du pays d’ici 2030 pour atteindre 300.000 lits. Cette initiative ambitieuse est soutenue par l’approbation de plus de 2.200 projets d’investissements touristiques. Parmi ces projets, 800 ont déjà été lancés, promettant la création de 90.000 nouveaux lits et de 45.000 emplois dans le secteur.

Ces projets ne se limitent pas seulement à l’accroissement des capacités d’hébergement. Ils visent également à diversifier les offres touristiques du pays, incluant le développement du tourisme saharien, côtier et culturel, afin d’attirer une clientèle internationale plus large. Le gouvernement met également l’accent sur l’amélioration du climat des affaires pour attirer davantage d’investisseurs étrangers, ce qui est essentiel pour dynamiser le secteur et favoriser un environnement propice aux affaires.

Cette vision stratégique inclut aussi des mesures pour assurer la durabilité des développements, avec un accent particulier sur la préservation des sites naturels et historiques. Les autorités algériennes montrent ainsi leur engagement envers un tourisme qui respecte et valorise le patrimoine culturel et environnemental du pays.

L’Algérie entreprend ainsi une démarche proactive pour réinventer son secteur touristique, avec des projets qui préfigurent une croissance significative et durable. Ces initiatives, couplées à des politiques favorables à l’investissement, pourraient bien transformer le pays en un nouveau pôle d’attraction touristique dans la région du Maghreb.