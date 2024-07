Bénin : Vitali Boton fait le bilan de la 1ère session ordinaire 2024 du Parlement

Dans la soirée de ce jeudi 18 juillet, le porte-parole du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou était en face des hommes des médias. L’objectif de ce dîner de presse est de faire le point de la première session ordinaire de l’année 2024 de l’Assemblée Nationale. Ainsi, selon Vitali Boton, au cours de ces trois mois de travaux, les élus de la neuvième législature ont examiné une dizaine de dossiers regroupés en trois catégories. Il s’agit des lois « organiques, ordinaires et celles portant autorisation de ratification ou d’adhésion ».

Les députés béninois au cours de ces travaux ont également eu l’occasion de contrôler l’action du gouvernement par des questions orales adressées à l’exécutif. En plus de tout ceci, les parlementaires ont mené plusieurs autres activités. Il s’agit par exemple de l’adoption du rapport d’activités du président Louis Vlavonou couvrant la période d’Octobre 2023 à Mars 2024. Le débat d’orientation budgétaire pour le budget général de l’Etat gestion 2025 a été également mené selon les confidences qui ont été faites par le porte-parole du président Louis Vlavonou.

« Au cours de la période, l’Assemblée nationale a examiné une seule loi organique. Il s’agit de la loi n° 2024-26 portant loi organique sur le Conseil Economique et Social. Elle vise à améliorer la structure et le fonctionnement de l’institution pour mieux accompagner les politiques publiques économiques et sociales du pays », a fait savoir. Les lois ordinaires votées par les députés de la neuvième législature sont au nombre de 10 selon Vitali Boton.

On retient des propos du porte-parole du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou que la première session ordinaire de l’année 2024 a été riche en travaux et en résultats. « A la faveur de ladite session, la neuvième législature a fait avancer des dossiers législatifs importants, assuré un contrôle efficace de l’action gouvernementale et organisé diverses activités essentielles pour notre pays », s’est-il réjoui.