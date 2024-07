BRICS: le plan de la Russie pour changer l’ordre mondial

Photo : Sputnik/Kremlin via REUTERS

Au cours de la dernière décennie, les BRICS ont connu une ascension fulgurante sur la scène internationale, défiant l’ordre établi et redéfinissant les contours du pouvoir économique mondial. Ce groupe, initialement composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, a su capitaliser sur la croissance dynamique de ses économies émergentes pour gagner en influence. Leur poids combiné dans l’économie mondiale n’a cessé de croître, passant de 11% du PIB mondial en 2002 à plus de 30% aujourd’hui. Cette montée en puissance s’est accompagnée d’une volonté affirmée de réformer les institutions financières internationales, longtemps dominées par les puissances occidentales. L’année 2023 a marqué un tournant décisif avec l’élargissement spectaculaire du groupe, qui a accueilli six nouveaux membres : l’Argentine, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Cette expansion stratégique a non seulement renforcé la diversité géographique des BRICS, mais a également consolidé leur position comme porte-voix des économies émergentes et en développement.

Le grand bouleversement des institutions financières internationales

La déclaration récente de Roman Marshavin, directeur exécutif de la Banque Mondiale pour la Russie, a jeté un pavé dans la mare de la finance internationale. Selon lui, les BRICS sont sur le point de prendre les rênes des plus grandes institutions financières mondiales, notamment la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI). Cette annonce, qui sonne comme un coup de tonnerre dans le ciel de la gouvernance économique mondiale, laisse entrevoir un changement de paradigme sans précédent.

Le basculement annoncé repose sur un principe simple mais fondamental : « les décisions sont prises par ceux qui possèdent une participation majoritaire« , comme l’a souligné Marshavin. À mesure que le poids économique des BRICS s’accroît, leur influence au sein de ces institutions suit naturellement la même trajectoire. C’est comme si, dans un jeu d’échecs géant, les pièces noires gagnaient progressivement du terrain sur les blanches, modifiant inexorablement l’équilibre du plateau.

La stratégie russe pour un nouvel ordre mondial

Dans ce grand jeu de recomposition du pouvoir mondial, la Russie semble jouer un rôle de catalyseur. Marshavin a mis en exergue l’importance d’une « participation active » et d’une « coopération avec les nations amies » pour accélérer cette transition. Cette approche évoque l’image d’un orchestre où la Russie, tel un chef d’orchestre, cherche à harmoniser les mouvements des différents instruments pour créer une symphonie capable de faire vibrer les fondations de l’ordre mondial actuel.

L’appel à « travailler patiemment » et à « ne pas céder aux provocations » témoigne d’une stratégie à long terme, semblable à celle d’un joueur de go qui place ses pions méticuleusement, préparant le terrain pour un renversement de situation spectaculaire. La Russie, en tandem avec ses partenaires BRICS, semble déterminée à redessiner les contours du paysage financier international, non pas par une révolution brutale, mais par une évolution calculée et inexorable.

Un chemin semé d’embûches

Cependant, la route vers cette nouvelle configuration du pouvoir mondial est loin d’être un long fleuve tranquille. Les puissances occidentales, qui ont longtemps dominé ces institutions, ne cèderont pas leur influence sans résistance. Les États-Unis et leurs alliés européens disposent encore d’un poids considérable et de leviers d’influence bien ancrés au sein de ces organisations. De plus, les divergences d’intérêts au sein même des BRICS, ainsi que les défis économiques et politiques auxquels font face certains de ses membres, pourraient compliquer leur quête d’unité et de domination. La bataille pour le contrôle des institutions financières mondiales s’annonce donc longue et complexe, avec des rebondissements probables. Dans ce bras de fer géopolitique, seul l’avenir dira si le plan audacieux de la Russie et des BRICS parviendra à renverser véritablement l’ordre établi ou si l’Occident réussira à maintenir sa prépondérance dans le système financier mondial.