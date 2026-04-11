IA : la Russie veut combler son écart face aux grandes puissances

Le président russe Vladimir Poutine a demandé au gouvernement d’élaborer un plan national pour accélérer le déploiement de l’intelligence artificielle, lors d’une réunion consacrée à ce secteur. Cette orientation, présentée comme prioritaire pour l’avenir du pays, vise une adoption plus rapide de ces technologies dans l’économie et l’administration.

Selon les déclarations du chef de l’État, les autorités russes doivent intensifier l’intégration de l’IA dans plusieurs domaines, notamment l’éducation, la gestion publique et les activités industrielles. Le président a également insisté sur la nécessité d’améliorer l’évaluation des risques liés à ces outils et d’en étendre l’usage dans les secteurs de la défense et de la sécurité. « L’intelligence artificielle (…) façonne une image fondamentalement nouvelle (…) de la vie du pays dans son ensemble », a-t-il déclaré lors de cette réunion.

Un plan national pour accélérer le déploiement

Le projet confié au gouvernement prévoit la mise en place d’un cadre structuré pour favoriser l’adoption de l’IA à grande échelle. Les autorités sont appelées à soutenir le développement de solutions locales et à renforcer leur présence sur les marchés internationaux.

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Le président russe a souligné que la capacité du pays à suivre l’évolution technologique mondiale conditionne sa souveraineté. Il a notamment insisté sur le développement de produits nationaux, en particulier dans les domaines liés à la sécurité et aux systèmes autonomes.

Une stratégie engagée depuis plusieurs années

Cette initiative prolonge une politique déjà amorcée. En 2019, une stratégie nationale dédiée à l’intelligence artificielle a été validée par le Kremlin, fixant des objectifs de développement à l’horizon 2030. Ce cadre vise à renforcer les capacités de recherche, à soutenir les entreprises technologiques et à favoriser l’usage de l’IA dans les services publics.

Depuis, les autorités russes ont multiplié les annonces en faveur de l’innovation technologique, notamment dans un environnement marqué par les restrictions d’accès à certaines technologies étrangères. Le développement de solutions domestiques est ainsi présenté comme un levier pour réduire la dépendance extérieure.

Les prochaines étapes devraient être précisées par le gouvernement à l’issue de l’élaboration du plan, dont le calendrier de mise en œuvre n’a pas encore été détaillé.