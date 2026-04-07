Russie : le recrutement militaire dépasse les objectifs, selon le ministre de la Défense

Le ministre russe de la Défense Andrey Belousov a déclaré mardi 7 avril, que les Forces armées russes recrutaient plus de soldats sous contrat que prévu, lors d’une inspection d’un centre de recrutement militaire à Moscou. Le responsable a affirmé que « tous les plans sont en cours de mise en œuvre, de nouvelles unités sont formées ».

Belousov n’a fourni aucun chiffre précis pour étayer ses affirmations, mais ses déclarations interviennent dans un cadre de mobilisation militaire intensive depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Selon les données publiques, la Russie a recruté plus de 422 000 soldats en 2025 et déploie actuellement environ 700 000 troupes en Ukraine, d’après les annonces du Kremlin.

Renforcement continu malgré les pertes

Le bilan territorial de l’armée russe révèle l’ampleur du redéploiement opéré. En 2024, l’armée a conquis près de 4 000 kilomètres carrés, soit sept fois plus qu’en 2023, au moment où les forces ukrainiennes reculent à un rythme accéléré, particulièrement dans l’est du pays. Ce gain territorial reflète le volume de troupes concentrées sur le front.

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Les dépenses militaires russes ont explosé pour soutenir cet effort. Le budget de défense a augmenté de 70 % en 2024 et doit croître de 30 % supplémentaires en 2025, selon les projets budgétaires du Kremlin. Cette réorientation économique masque toutefois un coût humain considérable : l’armée russe a enregistré 360 000 combattants morts et blessés en 2024, contre 250 000 l’année précédente.

Formation et systèmes sans pilote au cœur de la stratégie

Belousov a souligné l’accent mis sur la préparation des recrues. « Une attention particulière est portée à la formation des soldats et aux mesures de consolidation d’équipe », a déclaré le ministre à l’agence Tass. Il a précisé que cette priorité concernait notamment « les troupes des systèmes sans pilote », révélant l’importance croissante des drones dans les opérations militaires russes.

Cette focalisation sur les unités de drones reflète les évolutions tactiques observées sur le terrain. L’Ukraine rapporte que la Russie a intensifié l’emploi de véhicules aériens sans équipage pour des missions d’assaut et de reconnaissance, particulièrement depuis 2024.

Belousov, placé à la tête du ministère en mai 2024, a été chargé de restructurer le secteur militaro-industriel russe. Son arrivée s’est accompagnée de plusieurs arrestations de responsables de la Défense pour corruption, suggérant une volonté d’améliorer l’efficacité administrative du complexe militaire.