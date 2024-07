Canicule au Maghreb : une vingtaine de morts dans ce pays

Le Maghreb suffoque sous des chaleurs extrêmes depuis plusieurs années, avec des températures battant régulièrement des records historiques. Les pays de la région font face à des vagues de chaleur de plus en plus intenses et fréquentes, mettant à rude épreuve les populations, les infrastructures et les écosystèmes. Cette tendance alarmante s’accompagne de périodes de sécheresse prolongées, perturbant gravement l’agriculture et menaçant les ressources en eau. Les scientifiques pointent du doigt le changement climatique comme principal responsable de ces phénomènes météorologiques extrêmes, dont l’intensité et la durée ne cessent de croître. Face à cette situation, les gouvernements maghrébins tentent de mettre en place des mesures d’adaptation, mais l’ampleur du défi reste considérable.

Une chaleur meurtrière frappe le Maroc

La ville de Béni Mellal, située au cœur du Maroc, vient de connaître un épisode tragique lié à la canicule. En l’espace de vingt-quatre heures, vingt et une personnes ont perdu la vie, victimes des températures extrêmes qui ont atteint jusqu’à 48°C. Ce bilan dramatique illustre la vulnérabilité des populations face à ces pics de chaleur, particulièrement les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. La direction régionale de santé a souligné que ces décès étaient directement liés à la détérioration de l’état de santé des victimes, causée par les températures élevées.

Cette vague de chaleur n’est pas un événement isolé, mais s’inscrit dans une tendance inquiétante. Le Maroc traverse actuellement sa sixième année consécutive de sécheresse, une situation qui met à mal les ressources hydriques du pays. L’évaporation de l’eau atteint des niveaux alarmants, avec près d’un million et demi de mètres cubes perdus chaque jour, selon le ministre de l’eau, Nizar Baraka. Cette perte massive menace non seulement l’approvisionnement en eau des populations, mais aussi le secteur agricole, pilier de l’économie nationale.

Un pays confronté à des défis climatiques sans précédent

Le Maroc fait face à une série de records de température qui témoignent de l’ampleur du changement climatique dans la région. L’hiver dernier, le pays a connu le mois de janvier le plus chaud depuis 1940, avec des températures frôlant les 37°C par endroits. Ces chaleurs hivernales inhabituelles perturbent les cycles naturels et agricoles, ajoutant une pression supplémentaire sur un environnement déjà fragilisé.

L’été n’est pas en reste, comme en témoigne le record national de température maximale enregistré en août 2023 à Agadir, atteignant 50,4°C. Ces extrêmes thermiques ne sont plus des anomalies mais deviennent la nouvelle norme, obligeant le pays à repenser en profondeur sa gestion des ressources et son adaptation au changement climatique.

Face à ces défis, le Maroc se trouve à un carrefour crucial. Les autorités doivent non seulement gérer l’urgence immédiate des vagues de chaleur meurtrières, mais aussi élaborer des stratégies à long terme pour atténuer les effets du changement climatique. Cela implique de repenser l’urbanisme pour créer des villes plus résilientes à la chaleur, de moderniser les systèmes d’irrigation pour économiser l’eau, et de diversifier l’économie pour réduire la dépendance à l’agriculture pluviale.

L’expérience marocaine est un avertissement pour l’ensemble de la région du Maghreb et au-delà. Elle souligne l’urgence d’une action climatique concertée à l’échelle mondiale, tout en mettant en lumière la nécessité pour chaque pays de développer des solutions adaptées à ses réalités locales. Alors que le thermomètre continue de grimper, le temps presse pour trouver des réponses durables à cette crise qui menace non seulement la santé et le bien-être des populations, mais aussi la stabilité économique et sociale de toute une région.