Chaleur intense: ce pays du Maghreb bat des records

Dans certaines régions du globe, l’été tarde à venir. C’est le cas en Europe de l’Ouest ou les températures sont encore assez basses… Et où la pluie fait quasiment partie du quotidien. Dans d’autres régions en revanche, le mercure explose au point même que des records de chaleur sont régulièrement battus.

C’est notamment le cas en Algérie. Le 29 juin, les météorologues ont annoncé que le pays avait enregistré des températures extrêmement élevées au point que neuf des villes du pays se sont classées parmi les 15 villes au monde où il a fait le plus chaud ce jour-là. Air brûlant, soleil constant, nuits bien trop chaudes… Les habitants de ces localités ont vécu un véritable cauchemar.

Des records de chaleurs battus en Algérie

À Ouargla, dans la wilaya de Ouargla, par exemple, les températures ont dépassé les 50°C pour s’établir à 50,1°C. C’est presque la même chose du côté d’Hassi-Messaoud, toujours dans la wilaya de Ouargla où les températures ont touché les 49.7°C. Ailleurs, à Adrad ou encore Timimoun, ce sont les 49 degrés qui ont été touchés. Ces températures sont à 6 ou 7 degrés environ du record historique mondial le plus élevé.

En effet, le 10 juillet 1913, les températures ont touché 56,7°C dans la Vallée de la Mort, en Californie. Un record qui tient depuis plus d’un siècle, mais qui pourrait bien tomber si les choses continuaient ainsi d’autant que dès le lendemain, en Algérie, ce ne sont pas 9, mais bien 10 villes qui sont entrées dans ce triste classement des 15 villes où il a fait le plus chaud au monde.

Toujours plus de 50,1°C en Algérie

Un classement partagé avec Ahwaz, Safi-Abad Dezful et Omidieh en Iran, Nokkundi au Pakistan et enfin, avec l’aéroport international du Koweit. Le mercure n’a toutefois pas évolué à la hausse, avec un record détenu, toujours par Ouargla, de 50,1°C, puis par Hassi-Messaoud (49,7°C), ensuite Adrar (49°C). Une fréquence qui a de quoi inquiéter les autorités locales, qui craignent pour la santé des populations et qui doivent assurer l’apport en eau potable.