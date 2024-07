Tourisme au Maghreb : vers un objectif de 5 millions de touristes dans cette ville

Le Maroc possède l’un des potentiels touristiques les plus élevés du Maghreb. Le royaume chérifien possède un riche patrimoine culturel avec des paysages diversifiés et un sens de l’hospitalité légendaire. Le pays enclenche sans cesse des mécanismes pour renforcer son prestige touristique. La ville d’Agadir, située dans la région de Souss-Massa, se prépare à exploiter pleinement son énorme potentiel pour attirer un nombre croissant de touristes.

Ce mardi 2 juillet, les médias marocains ont rapporté que la convention de partenariat concrétisant la feuille de route touristique 2023-2026 pour le grand Agadir a été validée par les membres du Conseil régional de la région de Souss-Massa. Cette feuille de route vise à attirer, d’ici 2026, 5 millions de touristes dans la région, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux chiffres actuels.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, un contrat d’application a été initié, ce qui va permettre de mobiliser un budget total de 1,78 milliard de dirhams. Ce financement provient de divers partenaires institutionnels, démontrant l’engagement collectif à faire d’Agadir une destination touristique de premier plan. La répartition budgétaire du projet est la suivante : le Conseil régional de Souss-Massa contribuera à hauteur de 361 millions de dirhams, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) débloquera 800 millions de dirhams, et la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) apportera près de 509 millions de dirhams.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer les infrastructures touristiques, améliorer l’expérience des visiteurs et promouvoir Agadir sur les marchés internationaux. Le développement de nouvelles attractions, la rénovation des sites existants et la mise en place de campagnes de marketing ciblées sont autant de mesures prévues pour atteindre les objectifs fixés.

La ville d’Agadir, connue pour ses plages ensoleillées, ses stations balnéaires et son climat agréable, dispose de nombreux atouts pour séduire les touristes du monde entier. En plus de ses attraits naturels, Agadir offre une riche diversité culturelle, avec ses souks animés, sa gastronomie locale et ses festivals traditionnels.

Le Maroc, en capitalisant sur des projets comme celui d’Agadir, démontre sa volonté de se positionner comme une destination touristique de choix dans le bassin méditerranéen et au-delà. La collaboration entre les différentes entités gouvernementales et les acteurs du secteur privé est cruciale pour assurer le succès de cette feuille de route et garantir une croissance durable du tourisme.