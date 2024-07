Comment la Chine secoue l’Europe en attendant une éventuelle guerre commerciale

(Li Xueren | Xinhua News Agency | Getty Images)

Les relations commerciales entre la Chine et l’Union européenne (UE) traversent une période de turbulence significative. Avec l’annonce par la Commission européenne de l’imposition provisoire de droits de douane sur les importations de véhicules électriques chinois, l’Europe se trouve à un carrefour stratégique. Ce geste, perçu comme une menace par Pékin, pourrait inaugurer une ère de mesures protectionnistes réciproques, portant les germes d’une potentielle guerre commerciale.

La volatilité des guerres commerciales

Historiquement, les guerres commerciales se caractérisent par une escalade de mesures protectionnistes qui peuvent avoir des répercussions dévastatrices sur les économies globales. En perturbant les chaînes d’approvisionnement et en augmentant les coûts pour les consommateurs et les entreprises, ces conflits commerciaux affaiblissent la croissance économique et peuvent mener à des tensions politiques accrues entre les nations impliquées. L’expérience montre que les avantages à court terme de ces mesures sont souvent éclipsés par leurs coûts à long terme, notamment la perte d’emplois et l’inflation.

Les enjeux actuels en Europe

Face à cette mesure de la Commission européenne, l’unité de l’UE est mise à l’épreuve. L’Allemagne, dont les constructeurs automobiles sont fortement implantés en Chine, plaide pour la révocation de cette imposition tarifaire, tandis que la France reste un fervent défenseur de cette initiative. La division est également palpable à travers les réactions diverses des autres États membres, oscillant entre soutien, indécision et opposition. Cette divergence de vues souligne la complexité des décisions commerciales dans un bloc aussi diversifié que l’UE.

La confirmation imminente par l’UE de droits de douane temporaires élevés sur les marques chinoises et certains modèles fabriqués en Chine par des constructeurs occidentaux accentue les tensions. Ces droits, pouvant atteindre jusqu’à 37,6%, sont envisagés comme une mesure pour instaurer des conditions de concurrence plus équitables, en réponse aux subventions que Pékin accorde à ses industries locales.

Répercussions et réactions anticipées

Les effets d’une telle politique pourraient cependant s’avérer contreproductifs pour les ambitions écologiques de l’Europe, notamment l’objectif d’une neutralité carbone d’ici 2050. En effet, l’augmentation du coût des véhicules électriques pourrait freiner leur adoption par le grand public. De plus, des représailles sont déjà palpables avec l’annonce par la Chine d’une enquête antidumping sur les importations de viande de porc européenne, signe avant-coureur de possibles nouvelles mesures punitives qui pourraient cibler d’autres secteurs clés tels que les spiritueux et l’automobile de luxe.

Perspectives et implications pour l’UE

L’approche des votes cruciaux dans les mois à venir déterminera la trajectoire future des relations commerciales UE-Chine. Avec un vote en octobre qui pourrait voir la proposition de droits de douane pluriannuels être bloquée ou approuvée, l’Europe se trouve à un point de bifurcation. La nécessité d’une solution négociée, comme le suggère l’Allemagne, pourrait représenter un moyen de désescalade, préservant ainsi les intérêts économiques sans compromettre les principes de concurrence loyale et de développement durable.

Les prochaines étapes dans ce dossier complexe et multiforme seront cruciales non seulement pour les relations bilatérales entre l’UE et la Chine, mais aussi pour la stabilité économique et politique plus large de la région. En effet, l’issue de cette confrontation pourrait redéfinir les règles du commerce international dans les années à venir.