Défilé du 1er Août au Bénin : Les Démocrates justifient leur présence

Le principal parti d’opposition au Bénin sera présent au défilé du 1er Août 2024. Par le canal d’une longue déclaration qu’il a publiée sur les réseaux sociaux, Guy Dossou Mitokpe a essayé de justifier le choix fait par la formation politique dirigée par l’ancien président Thomas Boni Yayi. Pour lui, loin d’être une caution donnée aux actions que mène la « Rupture », le choix des LD entre dans le cadre du dialogue national souhaité.

DÉCLARATION DU PARTI RELATIVE À L’INVITATION DU CHEF DE L’ÉTAT AU PARTI LES DÉMOCRATES DANS LE CADRE DES FESTIVITÉS LIÉES À LA 64 ÈME ANNÉE DE NOTRE ACCESSION À L’INDÉPENDANCE…

Le Parti Les Démocrates incarne l’alternative parfaite face à ce régime politique qui déçoit nos populations un peu plus chaque jour.

Depuis sa naissance jusqu’à son évolution actuelle, notre Parti n’a pris fait et cause que pour le peuple béninois, pour les prisonniers politiques, pour les exilés politiques, pour tous ceux qui subissent les abus de ce régime et enfin pour la démocratie béninoise.

Face aux dérives en évolution croissante du Président Patrice TALON, notre Parti est resté fidèle à son leitmotiv de départ : défendre les aspirations de nos populations, quel que soit le prix à payer.

Depuis 2016, nous sommes confrontés à un régime politique non-démocratique, égocentrique, ploutocrate, orgueilleux et tourné vers la violence.

Un régime politique qui n’a ni parole d’honneur ni élégance dans son adversité avec les autres.

Un régime politique gourmand qui s’accapare de tout et n’a aucun respect des droits de la minorité.

Son seul dessein est de vassaliser toutes les institutions de la République.

Les cas sont légion avec les positions adoptées par les partis de la mouvance au parlement dans le choix des membres des bureaux des différentes commissions parlementaires, dans le choix des membres de la Cour Constitutionnelle, dans le choix des membres du Conseil Économique et Social (CES), de la HAAC, et j’en passe.

Un régime politique qui emprisonne ses adversaires politiques sous de fallacieux prétextes.

Un régime politique qui pousse à l’exil tous ceux qui ne partagent pas ses points de vue.

Cependant, le souci constant de notre Parti de relever l’image de notre pays nous pousse à demander sans cesse l’organisation d’un dialogue politique inclusif afin que nous puissions parvenir à un consensus national sur les différents grands sujets divergents.

La recherche inlassable de ce dialogue politique nous avait déjà poussés à aller rencontrer le Président Patrice TALON le 27 novembre 2023.

Certes, le plan caché de la Rupture est de nous pousser à bout par sa politique de fermeture et de rejet des aspirations évidentes de notre peuple à un meilleur vivre ensemble, afin de conduire notre Parti à lui ressembler.

Notre Parti ne suivra jamais la Rupture dans le sillage de l’exclusion, de la haine et des affrontements stériles.

Nous garderons fermement le cap de la recherche du dialogue, de la concorde et de la paix, aussi bien sur le plan national qu’avec les pays voisins.

Car en fait, contrairement à la politique de courte vue du pouvoir de la Rupture, c’est bien là la voie du salut national qu’il se verra tôt ou tard obligé d’emprunter avec nous, aux côtés du Peuple.

Le Parti Les Démocrates, convaincu de l’utilité de ce dialogue national, a décidé en toute responsabilité et dans un esprit républicain de répondre favorablement à l’invitation du Président Patrice TALON au défilé du 1er août marquant les festivités de notre 64ème année d’indépendance.

Aucun sacrifice ne sera de trop pour faciliter le dégel et créer les conditions d’un dialogue politique national que toutes les couches sociales, des confessions religieuses aux partis politiques en passant par la société civile, appellent de tous leurs vœux.

Fait à Cotonou le 30 juillet 2024.