Economie au Maghreb: la place de ce pays vantée par son président

Dinar algérien (DR)

L’Afrique, longtemps considérée comme le continent oublié de la croissance mondiale, connaît depuis deux décennies un essor économique remarquable. Malgré les défis persistants tels que les inégalités et les infrastructures insuffisantes, de nombreux pays africains affichent des taux de croissance enviables, attirant de plus en plus l’attention des investisseurs internationaux. Cette dynamique positive est portée par une démographie favorable, l’urbanisation croissante, l’émergence d’une classe moyenne et l’adoption rapide des nouvelles technologies. Dans ce contexte de transformation continentale, certains pays se distinguent par leurs performances économiques, redéfinissant les équilibres régionaux et continentaux.

L’Algérie, un acteur économique majeur en pleine ascension

Parmi les nations qui tirent leur épingle du jeu, l’Algérie se positionne comme un acteur économique de premier plan sur le continent africain. Le président Abdelmadjid Tebboune a récemment mis en lumière les progrès significatifs réalisés par son pays, soulignant notamment que l’économie algérienne occupe désormais la troisième place en Afrique. Cette ascension fulgurante est le fruit d’une série de réformes profondes et structurelles visant à moderniser l’appareil économique national et à l’aligner sur les standards internationaux.

Le gouvernement algérien a entrepris un vaste chantier de transformation, axé sur l’amélioration du climat des affaires, la promotion du commerce extérieur et l’encouragement des initiatives entrepreneuriales. La numérisation de l’économie et la réforme de la politique monétaire ont également joué un rôle crucial dans cette métamorphose économique. Ces efforts ont permis à l’Algérie de surmonter les défis posés par la pandémie de Covid-19 et d’enregistrer un taux de croissance impressionnant de 4,2%, l’un des plus élevés du bassin méditerranéen.

Diversification économique : le nouveau défi algérien

L’un des aspects les plus marquants de cette renaissance économique est la volonté affichée de l’Algérie de s’affranchir de sa dépendance aux hydrocarbures. Les exportations hors hydrocarbures ont atteint des niveaux sans précédent, frôlant les 7 milliards de dollars. Cette diversification économique, longtemps considérée comme le talon d’Achille de l’économie algérienne, semble enfin prendre forme. Elle témoigne d’une vision à long terme visant à construire une économie plus résiliente et moins vulnérable aux fluctuations des cours du pétrole et du gaz.

Les réserves de change du pays ont également connu une augmentation significative, atteignant 70 milliards de dollars. Cette situation financière confortable offre à l’Algérie une marge de manœuvre appréciable pour poursuivre ses investissements dans les secteurs stratégiques et soutenir sa croissance économique. Avec un PIB qui s’élève désormais à 260 milliards de dollars, l’Algérie s’impose comme une puissance économique régionale incontournable.

Le succès économique de l’Algérie peut être comparé à la métamorphose d’un papillon : après une longue période de chrysalide marquée par des réformes structurelles parfois douloureuses, le pays semble prêt à déployer ses ailes et à prendre son envol sur la scène économique internationale. Cette transformation ne se limite pas aux chiffres et aux statistiques ; elle se traduit concrètement par l’émergence de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs algériens et par une amélioration progressive du niveau de vie de la population.

Cependant, les défis restent nombreux. L’Algérie devra maintenir le cap de ses réformes pour consolider ses acquis et poursuivre sa diversification économique. La formation de la main-d’œuvre, l’innovation technologique et l’amélioration continue de l’environnement des affaires seront cruciales pour pérenniser cette dynamique positive. De plus, dans un monde en constante mutation, l’Algérie devra rester vigilante face aux enjeux globaux tels que le changement climatique et la transition énergétique, qui pourraient avoir un impact significatif sur son économie à long terme.

En définitive, l’ascension économique de l’Algérie illustre le potentiel de transformation du continent africain. Elle offre un modèle inspirant pour d’autres nations en développement, démontrant qu’avec une vision claire et des réformes adaptées, il est possible de surmonter les obstacles structurels et de se positionner avantageusement dans l’économie mondiale. L’avenir dira si l’Algérie parviendra à maintenir cette trajectoire ascendante et à relever les nombreux défis qui l’attendent sur la voie du développement durable et inclusif.