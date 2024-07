Énergie au Maghreb : ce producteur bat les USA et la Russie pour s’imposer en Europe

Photo d'illustration

L’Algérie, déjà reconnue pour son potentiel pétrolier et gazier, a réussi à s’imposer en Europe en tant que principal fournisseur de gaz de l’Espagne. Depuis le début de l’année 2024, l’Algérie a consolidé sa position de leader, surpassant des concurrents majeurs tels que la Russie, les États-Unis et le Nigéria.

Durant les sept premiers mois de l’année 2024, l’Algérie a exporté 12 936 gigawatts heure (GWh) de gaz vers l’Espagne, selon les données fournies par Enagas, le gestionnaire du réseau de transport de gaz en Espagne. Cette performance impressionnante a permis à l’Algérie de devancer la Russie et les États-Unis, qui ont pourtant été des fournisseurs dominants sur le marché européen.

Le succès de l’Algérie en tant que principal fournisseur de gaz de l’Espagne peut être attribué à plusieurs facteurs. Premièrement, la proximité géographique entre les deux pays facilite le transport de gaz via des gazoducs, réduisant ainsi les coûts logistiques et les délais de livraison. Deuxièmement, les relations diplomatiques entre l’Algérie et l’Espagne ont favorisé des accords énergétiques avantageux pour les deux parties. Pas toujours sur la même longue d’onde sur des sujets brûlants, Madrid et Alger arrivent à trouver des consensus lorsque des intérêts communs sont en jeu.

La demande en gaz naturel en Europe continue de croître, et les récents bouleversements géopolitiques ont redéfini les dynamiques de fourniture d’énergie. L’Algérie a su tirer parti de cette situation en augmentant ses exportations et en assurant une fourniture stable et fiable à ses partenaires européens. La capacité de l’Algérie à répondre rapidement à la demande et à offrir des conditions compétitives a été un facteur clé de son succès.

Les chiffres d’Enagas confirment la domination de l’Algérie sur le marché espagnol du gaz. En devançant des pays comme la Russie et les États-Unis, l’Algérie démontre sa capacité à jouer un rôle central dans l’approvisionnement énergétique de l’Europe. Cette position dominante renforce également la réputation du pays maghrébin en tant que fournisseur énergétique fiable et stratégique pour le vieux continent.

L’Algérie ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le pays prévoit d’augmenter encore sa production et ses exportations de gaz dans les années à venir. Des investissements continus dans les infrastructures gazières, ainsi que des accords internationaux stratégiques, devraient permettre à l’Algérie de maintenir et même d’accroître sa part de marché en Europe. Rappelons que selon les informations de l’Union internationale du gaz (UIG), l’Algérie est le premier producteur africain de gaz naturel liquéfié (GNL) et le 7ᵉ au niveau mondial.