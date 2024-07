Maghreb: une nouvelle usine de stockage de gaz butane inaugurée

Photo de KWON JUNHO sur Unsplash

Le 12 juillet dernier, la Société marocaine de stockage (SOMAS) a dévoilé sa quatrième cavité de stockage de gaz butane à Sidi Larbi, dans la commune rurale de Sidi Moussa Ben Ali à Mohammedia. Cet événement marque une étape importante dans le renforcement des capacités de stockage énergétique du Maroc.

L’investissement de 400 millions de dirhams consacré à ce projet permet d’augmenter la capacité totale de stockage de la SOMAS de plus de 55%, atteignant désormais 310 000 tonnes. Cette expansion stratégique répond à la demande croissante du marché marocain en gaz butane et porte l’autonomie nationale à plus de 40 jours pour ce produit énergétique essentiel.

Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, présente lors de l’inauguration, a souligné l’importance de cette réalisation dans le cadre de la politique gouvernementale. Elle a rappelé que le gaz butane représente 26% de la consommation nationale en produits pétroliers, avec une croissance annuelle moyenne de plus de 3%. En 2023, la consommation a atteint 3,2 millions de tonnes équivalent pétrole.

Tawfiq Hamoumi, président du Conseil d’administration de la SOMAS, a exprimé la volonté de l’entreprise de continuer à développer les capacités de stockage souterrain pour soutenir la transition énergétique nationale. Cette ambition s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer la sécurité et la fiabilité de l’approvisionnement énergétique du Maroc.

Le directeur général de la société, Khalid Baghri, a mis en avant les retombées positives du projet sur le plan local. Outre l’assurance d’un approvisionnement stable en gaz butane, cette expansion contribue au développement économique et social de Mohammedia et de la commune de Sidi Moussa Ben Ali. La création d’environ 50 emplois directs et indirects ainsi que l’amélioration des infrastructures locales sont des bénéfices concrets pour la région.

Fondée en 1974, la SOMAS s’est spécialisée dans une technique de pointe : le stockage en cavités souterraines salines. Situées à 500 mètres de profondeur dans des gisements de sel, ces installations permettent un stockage massif de GPL tout en respectant les normes internationales de sécurité et d’environnement.