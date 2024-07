Énergie au Maghreb: un projet inédit en préparation 

Photo unsplash

En Algérien, les investissements en matière de développement et de renforcement des capacités énergétiques du pays continuent. Pour preuve, la Sonelgaz (Société algérienne de l’électricité et du gaz) a confirmé qu’un projet commun avec une entreprise américaine, GE Vernova, spécialisé dans la fourniture d’équipements, mais aussi de solutions de réseau, allait voir le jour.

Cette entreprise, filiale du géant General Electric, a confirmé l’information selon laquelle elle venait d’être officiellement mandatée par les autorités algériennes, afin de fournir 134 sous-stations électriques d’ici à 2028. L’objectif de ces installations ? Renforcer, fluidifier et améliorer les infrastructures et donc, in fine, l’ensemble du réseau électrique algérien, de façon à répondre aux besoins exprimés par les locaux.

L’Algérie annonce un gros projet de développement

L’idée à travers ces sous-stations sera de fournir une énergie propre et renouvelable, à un pays de plus en plus demandeur. Ces équipements seront notamment intégrés aux développements en cours, du côté d’Aïn Yagout ainsi que dans la wilaya de Batna. Une commande enregistrée mi-juillet, qui sera traitée dans les délais les plus brefs et qui, selon GE Vernova, symbolise l’étape importante de franchie, en matière de collaboration.

Pour GE Vernova, ce programme est extrêmement important. Il s’agit du premier du genre à avoir lieu sur le continent africain. Cet accord lui permet ainsi de continuer son expansion à l’international et surtout, de se positionner comme un acteur fiable vers lequel les nations africaines peuvent se tourner. Car outre l’Algérie, dans la région du Maghreb, le Maroc ainsi que la Tunisie développent également ce secteur.

Produire localement, pour plus de maîtrise

Une grosse partie de ces équipements seront même développés en Afrique. Une fierté pour le PDG du groupe Sonelgaz, pour qui il est nécessaire de produire localement, à cause notamment des coûts trop élevés en devises et surtout, à cause de la difficulté à se fournir sur le marché international. Un projet novateur donc, et porteur, qui devrait profiter à l’ensemble des partis engagés.