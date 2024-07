Énergie du Maghreb : ce pays renforce ses services en Europe

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

L’Algérie dévoile de grandes ambitions en matière d’énergie, visant à devenir un acteur clé sur le marché européen de l’électricité. Forte de son potentiel immense en énergie, le pays du Maghreb prévoit non seulement de développer son secteur des énergies renouvelables, mais aussi d’exporter de l’électricité vers l’Europe. Ces objectifs ambitieux sont en passe de devenir réalité grâce à des projets stratégiques et des partenariats internationaux.

Il y a quelques mois, Mohamed Arkab, le ministre de l’Énergie et des Mines, avait annoncé que la préparation de la dernière phase des négociations pour le lancement du projet de raccordement électrique entre l’Algérie et les pays européens via la Méditerranée était presque achevée. Ce dimanche 21 juillet, Mohamed Arkab a confirmé que ce projet avançait sur la bonne voie. Il a révélé que les groupes publics algériens, Sonatrach et Sonelgaz, étaient sur le point de signer un accord avec des partenaires étrangers pour la réalisation de ce projet crucial.

Publicité

Ce raccordement électrique transméditerranéen représente une étape majeure pour l’Algérie, qui vise à renforcer sa présence énergétique en Europe. L’accord en préparation prévoit la mise en place d’une infrastructure permettant de transporter l’électricité produite en Algérie vers les pays européens. Cette initiative pourrait positionner l’Algérie comme un fournisseur d’énergie fiable pour l’Europe, diversifiant ainsi ses sources de revenus et ses partenariats commerciaux. « Cette nouvelle interconnexion électrique permettra à l’Algérie d’exporter à la fois de l’électricité produite à partie du gaz et celle des énergies nouvelles et renouvelables » a notifié Mohamed Arkab

Le projet de raccordement n’est qu’une partie de la stratégie globale de l’Algérie pour développer son secteur des énergies renouvelables. Le pays dispose d’un potentiel considérable en énergie solaire et éolienne, et le gouvernement algérien a mis en place des plans ambitieux pour exploiter ces ressources naturelles. En investissant dans les énergies renouvelables, l’Algérie ne vise pas seulement à satisfaire ses besoins énergétiques internes, mais également à devenir un exportateur majeur d’électricité verte.

La signature prochaine de l’accord entre Sonatrach, Sonelgaz et les partenaires étrangers marque une étape cruciale dans la concrétisation de ces ambitions. Les infrastructures prévues permettront non seulement de sécuriser l’approvisionnement en électricité de l’Europe, mais aussi de créer des opportunités économiques significatives pour l’Algérie. En renforçant sa présence sur le marché européen de l’énergie, le pays arabe aspire à devenir un acteur incontournable dans la transition énergétique mondiale.

L’Algérie bénéficie d’une position géographique stratégique et de ressources naturelles abondantes, ce qui en fait un candidat idéal pour l’exportation d’énergie vers l’Europe. Les efforts déployés par le gouvernement pour moderniser et diversifier son secteur énergétique démontrent une vision claire et ambitieuse pour l’avenir.