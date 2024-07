Photo : Ministère de la Culture

La célébration de la fête du 10 janvier n’aura pas échappé aux réformes du gouvernement Talon. En effet, le Parlement béninois a voté une loi pour modifier cette date qui avait été instituée par Nicéphore Soglo pour célébrer les religions traditionnelles. La législation portée par le gouvernement est composée de 4 articles. Elle fixe en effet la célébration de la fête annuelle des religions traditionnelles au deuxième vendredi du mois de janvier.

Le jeudi précédent ce jour sera déclaré chômé et payé selon les dispositions de cette loi. La fête du vodun ne sera donc plus célébrée les 10 janvier. Désormais, les fidèles du vodun disposeront de 4 jours pour cette fête. Il y a quelques mois, le professeur Mahougnon Kakpo avait déjà évoqué ce projet qui faisait l’objet d’une réflexion de la part du gouvernement. A l’occasion de la conférence de presse lançant les festivités des « Vodun days » le 8 janvier dernier, le président du Comité des rites Vodun avait évoqué le sujet.

Il faisait savoir qu’il est probable que la célébration du 10 janvier puisse s’étendre à l’avenir jusqu’au lendemain, comme pour les fêtes de Pâques et de Pentecôte pour le christianisme. « A partir du moment où, nous faisons cette première expérience des 9 et 10, le 10 étant déjà constitutionnel, nous verrons peut-être s’il n’était pas nécessaire de mettre les gens au repos le jour qui va suivre », annonce-t-il pour évoquer la réflexion qui est en cours dans le but de constitutionnaliser un jour supplémentaire pour la fête du vodun.