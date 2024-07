France: un pays arabe pour sauver ce secteur?

Le prince héritier Mohammed Ben Salmane (Photo DR)

Le football français traverse une période tumultueuse depuis plusieurs années, marquée par des difficultés financières croissantes et une perte de compétitivité sur la scène européenne. La crise sanitaire n’a fait qu’exacerber ces problèmes, plongeant de nombreux clubs dans une situation précaire. Les revenus des droits TV, pilier essentiel du modèle économique de la Ligue 1, ont connu des fluctuations importantes, notamment avec le fiasco Mediapro qui a laissé un goût amer et un trou béant dans les caisses des clubs. Cette instabilité chronique a mis en lumière la fragilité structurelle du championnat français, coincé entre des ambitions élevées et des moyens limités pour rivaliser avec les grandes ligues européennes.

Dans ce contexte morose, une lueur d’espoir semble poindre à l’horizon. La Ligue de Football Professionnel (LFP) vient d’annoncer un accord sur les droits TV pour la période 2024-2029, s’élevant à 500 millions d’euros par an avec DAZN et beIN SPORTS. Cette bouffée d’oxygène, bien que bienvenue, ne suffit pas à dissiper tous les nuages qui planent sur l’avenir du football hexagonal. C’est dans ce climat d’incertitude qu’émerge une hypothèse audacieuse : l’arrivée massive de capitaux arabes pourrait-elle être la clé du renouveau tant attendu?

L’Arabie Saoudite, nouveau sauveur du football français?

L’idée d’une intervention majeure de l’Arabie Saoudite dans le paysage footballistique français ne sort pas de nulle part. Elle prend racine dans les rumeurs persistantes d’un possible rachat de l’Olympique de Marseille par des investisseurs saoudiens. Cette perspective, si elle venait à se concrétiser, pourrait redessiner les contours de la Ligue 1 et insuffler une nouvelle dynamique au championnat.

Le journaliste Thibaud Vézirian, figure controversée mais néanmoins écoutée, avance que seule une vente de l’OM à des intérêts saoudiens serait à même de propulser le football français vers de nouveaux sommets. Selon lui, l’arrivée de fonds massifs à Marseille créerait un contrepoids de taille face au Paris Saint-Germain, détenu par le Qatar. Cette rivalité exacerbée entre deux clubs aux moyens considérables aurait le potentiel de rehausser l’attractivité globale de la Ligue 1, tant sur le plan sportif que médiatique.

Un duel Qatar-Arabie Saoudite pour revitaliser la Ligue 1?

L’hypothèse d’un championnat français animé par une confrontation entre deux puissances du Golfe est séduisante sur le papier. Elle promet des investissements colossaux, des recrutements de stars mondiales et une exposition médiatique accrue. Le modèle envisagé par Vézirian repose sur l’idée qu’un OM sous pavillon saoudien deviendrait rapidement une force capable de rivaliser avec le PSG, créant ainsi une émulation bénéfique pour l’ensemble du championnat.

Cette concurrence de haut vol entre Marseille et Paris pourrait en effet avoir des retombées positives sur les autres clubs. L’augmentation de l’intérêt général pour la Ligue 1 se traduirait potentiellement par une revalorisation des droits TV, une manne financière cruciale pour la survie et le développement des équipes moins fortunées. De plus, la présence de deux locomotives pourrait attirer d’autres investisseurs étrangers, désireux de ne pas manquer le train en marche d’un championnat en pleine renaissance.

Cependant, cette vision optimiste soulève également des questions. L’arrivée massive de capitaux étrangers ne risque-t-elle pas de creuser davantage les écarts entre les clubs? Comment garantir une compétition équilibrée si deux équipes disposent de moyens largement supérieurs aux autres? Par ailleurs, la dépendance accrue envers des fonds étrangers pourrait-elle à terme fragiliser l’identité et l’ancrage local des clubs français?

Le football français se trouve à la croisée des chemins. Entre la nécessité de se réinventer pour rester compétitif et le risque de perdre son âme, le débat est ouvert. L’hypothèse d’une intervention saoudienne à Marseille, si elle se concrétisait, marquerait indéniablement un tournant majeur.

Reste à savoir si ce scénario serait véritablement la panacée espérée ou simplement un nouveau chapitre dans la quête complexe d’un modèle économique viable pour le football hexagonal.