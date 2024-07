GNL au Maghreb: ce pays est 1er en Afrique et 7ème dans le monde

Photo DR

Les pays du Maghreb regorgent de ressources minières diversifiées, qui constituent une part significative de leur économie. Le Maroc, par exemple, est l’un des premiers producteurs mondiaux de phosphates, une ressource cruciale pour l’industrie des engrais. L’Algérie et la Tunisie sont également dotées de réserves importantes de phosphate, en plus des hydrocarbures comme le pétrole et le gaz naturel. En outre, l’Algérie exploite des gisements de fer, de zinc, de plomb et d’or, tandis que la Tunisie est connue pour ses réserves de fer et de plomb. Ces pays bénéficient aussi de quantités notables de marbre et de pierres semi-précieuses. Cette richesse minérale offre non seulement une source de revenus substantielle mais joue également un rôle clé dans le développement industriel et économique de la région.

Le marché du gaz naturel liquéfié

Le marché du gaz naturel liquéfié (GNL) affiche un dynamisme remarquable à l’échelle mondiale, caractérisé par une croissance exponentielle portée par une demande croissante pour des sources d’énergie propres et durables. Actuellement, ce secteur est principalement dominé par les États-Unis, l’Australie et le Qatar, qui ensemble, représentent plus de la moitié de la capacité de production globale. Face à cette concurrence internationale, l’Algérie émerge comme un acteur prépondérant, se positionnant non seulement comme le leader africain mais aussi comme un concurrent sérieux sur la scène mondiale.

Selon les données récentes de l’Union internationale du gaz (UIG), l’Algérie se classe septième au niveau mondial avec une capacité annuelle de production estimée à 25,5 millions de tonnes à fin février 2023. Ce classement place l’Algérie devant des pays comme le Nigeria, la république de Trinité-et-Tobago et l’Égypte, consolidant ainsi sa position de leader en Afrique.

Les exportations algériennes de GNL ont connu une augmentation significative en 2023, enregistrant un surplus de 2,88 millions de tonnes par rapport à l’année précédente, pour atteindre un total de 13 millions de tonnes. Cette performance lui confère une part de marché mondial de 3 %. Les principaux marchés de l’Algérie incluent la Turquie et la France, avec des importations respectives de 4,29 et 3,20 millions de tonnes en 2023, illustrant l’importance stratégique des échanges de GNL entre l’Algérie et l’Europe.

La capacité de production mondiale de GNL a atteint 483,1 millions de tonnes par an à la fin de février 2024, malgré un taux d’utilisation légèrement inférieur à celui de l’année précédente, marquant ainsi une phase de stabilisation après la forte expansion des années précédentes. Dans ce contexte, l’Algérie continue d’affirmer sa position stratégique, tant sur le plan africain que mondial, renforçant son rôle en tant que fournisseur clé de GNL dans un marché en pleine mutation.