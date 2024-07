Guerre avec la Chine : une nouvelle pas rassurante pour les USA

(Photo MIKE BLAKE, REUTERS)

Les tensions géopolitiques atteignent un point critique dans le Pacifique occidental. L’ombre d’un conflit plane sur Taïwan, l’île que Pékin considère comme une province rebelle à réintégrer, de gré ou de force. Cette situation alarmante s’inscrit dans un contexte plus large de rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine, cette dernière bénéficiant du soutien de la Russie. Les manœuvres militaires chinoises autour de Taïwan et les déclarations belliqueuses de part et d’autre ne font qu’exacerber les craintes d’une confrontation armée. Face à ce scénario inquiétant, les États-Unis se retrouvent dans une position délicate, contraints d’évaluer leur capacité à défendre leurs intérêts et ceux de leurs alliés dans la région.

Une armée américaine mal préparée

Un récent rapport du Congrès américain jette un pavé dans la mare : l’armée des États-Unis ne serait pas en mesure de soutenir un conflit prolongé contre la Chine ou la Russie. Cette évaluation alarmante repose sur une analyse approfondie de sources ouvertes et de nombreux témoignages de militaires. Le constat est sans appel : malgré son statut de première puissance militaire mondiale, l’Amérique pourrait se trouver rapidement à court de ressources essentielles en cas d’affrontement majeur.

Publicité

Le talon d’Achille de cette superpuissance réside dans ses stocks de munitions. Selon les projections, face à une offensive chinoise, les forces américaines pourraient épuiser leurs réserves en seulement trois à quatre semaines. Cette situation rappelle étrangement les difficultés rencontrées par l’Ukraine lors de l’hiver et du printemps 2024, lorsque le pays s’est trouvé à court de munitions face à l’assaut russe. Plus inquiétant encore, certaines munitions cruciales, comme les missiles antinavires, pourraient être épuisées dès les premiers jours d’un conflit de haute intensité avec Pékin.

Une industrie de défense à la traîne

Le rapport du Congrès ne se contente pas de pointer du doigt les faiblesses logistiques. Il remet également en question la capacité de l’industrie de défense américaine à répondre aux exigences d’un conflit moderne. Malgré des financements colossaux, le complexe militaro-industriel américain semble incapable de fournir l’équipement, la technologie et les munitions nécessaires, même en temps de paix. Cette inadéquation entre les besoins et la production soulève des questions cruciales sur la préparation des États-Unis à faire face à une confrontation majeure.

Les causes de cette situation sont multiples. Le rapport met en lumière des problèmes structurels au sein de l’appareil militaire et gouvernemental américain. Les carrières militaires peinent à attirer les talents, les processus de recherche et développement manquent d’efficacité, et la bureaucratie du Pentagone est pointée du doigt pour sa lenteur. Ces facteurs combinés créent un environnement peu propice à l’innovation et à la réactivité nécessaires pour faire face aux défis géopolitiques actuels.

Vers une refonte du système de défense ?

Face à ce constat alarmant, le rapport du Congrès ne se contente pas de dresser un tableau sombre. Il propose également des pistes de réformes pour renforcer la posture militaire américaine. L’une des recommandations phares consiste à s’inspirer du modèle chinois de « fusion civilo-militaire« , en encourageant une collaboration plus étroite entre l’industrie de défense et les institutions militaires et étatiques. Cette approche vise à créer des synergies et à accélérer le développement de technologies cruciales.

Publicité

Une autre proposition audacieuse consiste à repenser la stratégie militaire américaine pour permettre une implication simultanée dans plus de deux conflits. Cette « force de théâtre multiple » représenterait un changement de paradigme significatif, nécessitant une refonte en profondeur de la doctrine et des capacités opérationnelles des forces armées.

Enfin, le rapport souligne l’importance de sensibiliser le public américain aux enjeux de sécurité nationale. L’objectif est de créer un consensus autour de la nécessité de réformes et d’investissements massifs dans le domaine de la défense. Cette démarche s’apparente à une course contre la montre, visant à préparer le pays à faire face à des menaces existentielles avant qu’il ne soit trop tard.

D’autres alliés dans un état similaire

En définitive, ce rapport du Congrès sonne comme un signal d’alarme, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour leurs alliés. La situation de la France, par exemple, illustre de manière encore plus frappante les défis auxquels sont confrontées les puissances militaires occidentales. Selon des analyses récentes, l’armée française pourrait se trouver à court de munitions et de ressources critiques dans un délai encore plus court que son homologue américaine en cas de conflit de haute intensité. Cette vulnérabilité accentuée s’explique par des décennies de sous-investissement dans la défense et une industrie militaire moins développée que celle des États-Unis.

La France, comme d’autres nations européennes, a longtemps bénéficié du parapluie sécuritaire américain, ce qui a conduit à une certaine atrophie de ses capacités militaires autonomes. Aujourd’hui, face à la montée des tensions internationales et à l’émergence de nouvelles menaces, cette dépendance se révèle être un talon d’Achille stratégique. Le cas français souligne l’urgence pour les pays occidentaux de repenser en profondeur leur approche de la défense, non seulement en termes de capacités matérielles, mais aussi de doctrine et de coopération internationale.