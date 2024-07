Haac au Bénin : Basile Tchibozo, 2ème rapporteur, Mohamed Barré nouveau VP

Basile Tchibozo (DR)

C’est désormais connu. Après le président, le nom des autres membres du bureau de la septième mandature de la Haute Autorité de l’Audiovisuelle et de la Communication (Haac) a été dévoilé ce mercredi 24 juillet 2024. Le président Edouard Loko sera assisté dans sa mission par Mohamed Barré en tant que vice-président. La seule femme du groupe assurera quant à elle le poste de 1er rapporteur. Basile Tchibozo pour sa part, sera le 2ème rapporteur.

La constitution du nouveau bureau intervient peu après la cérémonie d’installation présidée par le patron de la Marina lundi dernier. Les nouveaux responsables de l’institution ont par la suite pris fonction après une cérémonie de passation de service. Edouard Loko a tout de même saisi l’occasion de la cérémonie de passation de charge pour lancer un signal fort. S’il rappelle qu’il connait bien la maison qu’il préside désormais, il fait également savoir que la gestion sera sans état d’âme.

« Chaque Haac est le produit de son contexte et de son environnement. Nous allons continuer le travail. Je suis l’initié qui revient au couvent et le moins qu’on puisse dire est que les divinités ne se portent pas bien », avait-il déclaré il y a quelques jours. Pour lui, il y a quelques années encore, « on était fier d’être journaliste ». Mais, « maintenant, on se cache ».

Pourtant, le journalisme est « une profession très noble ». « Lorsqu’on se sera entendu sur l’essentiel, je ne m’occupe pas des états d’âme ni des humeurs des uns et des autres pour l’appliquer », a-t-il prévenu. Notons qu’avant de revenir à la Haac, il a passé 8 ans au poste de chargé de mission du président Patrice Talon. Il avait également été vice-président de cette institution chargée de la régulation des médias au Bénin.