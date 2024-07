Israël vs Hamas : la Chine s’en mêle et se donne une mission spéciale

Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères

Le conflit qui oppose Israël au Hamas depuis le 7 octobre 2023 a plongé le Moyen-Orient dans une crise sans précédent. Cette guerre, déclenchée par une attaque surprise du Hamas sur le sol israélien, a entraîné une riposte massive d’Israël sur la bande de Gaza. Les conséquences humanitaires sont désastreuses, avec des milliers de victimes civiles et une situation catastrophique pour la population gazaouie. Ce conflit a également ravivé les tensions régionales et internationales, mettant en lumière la complexité des enjeux géopolitiques dans cette partie du monde.

C’est dans ce contexte explosif que la Chine, géant asiatique aux ambitions diplomatiques croissantes, tente de jouer les médiateurs. Pékin, qui a récemment orchestré le rapprochement inattendu entre l’Iran et l’Arabie saoudite, se lance désormais dans une nouvelle mission : réconcilier les factions palestiniennes rivales.

Le 16 juillet, le gouvernement chinois a annoncé son intention de faciliter le dialogue entre le Fatah et le Hamas, les deux principaux mouvements palestiniens qui s’affrontent depuis plus de 15 ans. Cette initiative, qui pourrait sembler anodine, représente en réalité un véritable défi diplomatique. Imaginez un arbitre tentant de réconcilier deux boxeurs en plein combat, alors que l’un d’eux est déjà au tapis : voilà l’ampleur de la tâche qui attend Pékin.

Le Fatah, héritier politique de Yasser Arafat, et le Hamas, mouvement islamiste actuellement en guerre contre Israël, sont invités à rencontrer séparément des responsables chinois les 20 et 21 juillet. Ces entretiens pourraient ouvrir la voie à des pourparlers officiels entre les deux mouvements, une perspective qui semble aujourd’hui aussi improbable que la construction d’un pont entre la Terre et la Lune.

La rivalité entre le Fatah et le Hamas remonte à 2007, lorsque ce dernier a pris le contrôle de la bande de Gaza par la force. Depuis, les tentatives de réconciliation ont été aussi nombreuses qu’infructueuses. Pourtant, la Chine semble déterminée à relever ce défi, comme un alpiniste s’attaquant à l’Everest par sa face la plus escarpée.

Lin Jian, porte-parole de la diplomatie chinoise, a déclaré que son pays était prêt à « créer des opportunités » pour parvenir à l’unité palestinienne. Une tâche qui s’annonce aussi ardue que de tenter de mélanger l’huile et l’eau, tant les positions des deux mouvements semblent irréconciliables.

Cette initiative chinoise s’inscrit dans une stratégie plus large de Pékin visant à renforcer son influence au Moyen-Orient. Telle une partie d’échecs à l’échelle mondiale, la Chine avance ses pions dans une région traditionnellement sous influence américaine. En soutenant la cause palestinienne tout en maintenant de bonnes relations avec Israël, Pékin tente de se positionner comme un acteur incontournable et un médiateur crédible.

L’implication de la Chine dans ce conflit soulève cependant des questions. Quel impact réel peut avoir cette initiative sur le terrain ? La réconciliation entre le Fatah et le Hamas, si elle se concrétisait, pourrait-elle changer la donne dans le conflit israélo-palestinien ? Et surtout, quelles sont les véritables motivations de Pékin derrière cette démarche diplomatique ?

L’entrée en scène de la Chine dans le conflit israélo-palestinien marque un tournant dans la géopolitique régionale. Que cette initiative aboutisse ou non, elle témoigne de l’ambition croissante de Pékin sur la scène internationale. Dans ce grand jeu d’influence, la Chine semble déterminée à transformer son poids économique en levier diplomatique. Reste à savoir si cette stratégie permettra de dénouer l’écheveau complexe des relations au Moyen-Orient ou si elle ne fera qu’ajouter une nouvelle couche de complexité à une situation déjà inextricable.