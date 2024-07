JAB 2024 au Bénin: les lauréats du concours d’innovation distingués

« Valorisation de l’artisanat pour une révélation des talents ». C’est le thème qui a réuni du 19 au 22 juillet 2024, les artisans et acteurs du secteur de l’artisanat du Bénin. Décrétée par le gouvernement du président Patrice Talon et organisée par la Chambre des métiers de l’artisanat (Cma-Bénin) sous la houlette du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi avec l’appui de la Coopération suisse au Bénin, l’édition 2024 de la Journée de l’artisan béninois a pris fin par une cérémonie de distinction et de remise de prix aux lauréats du concours d’innovation et de créativité.

Un bouquet final en présence du ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi, Modeste Tihounte Kérékou, de l’ambassadeur de la Chine près le Bénin et de la Représentante résidente de la Coopération suisse au Bénin. Quatre branches de métiers ont été retenues pour l’édition 2024 sur les 08 que comporte la nomenclature des métiers de l’artisanat. La première branche est composée de l’agroalimentaire, de l’alimentation et de la restauration. La deuxième branche prend en compte les métaux, les constructions métalliques, la mécanique et l’électromécanique. Les bois et assimilés, le mobilier et l’ameublement constituent la troisième branche prise en compte pour cette édition de la Jab. La dernière branche est celle de l’artisanat d’art et la décoration.

Pour le concours, sur 207 artisans inscrits, 16 nominés ont été retenus à raison de quatre artisans par branche pour une exposition de trois jours. Au final, le jury a retenu 04 lauréats à raison d’un par branche. Au cours de la cérémonie de distinction et de remise de prix, chacun des 04 lauréats est reparti avec un trophée et une enveloppe financière de 1.500.000 FCFA. Le 2ᵉ de chaque branche est gratifié d’une enveloppe financière de 700.000 FCFA et les 08 autres nominés ont reçu une enveloppe financière de 300.000 FCFA. Une attestation a été également délivrée à l’ensemble des 16 nominés.

A cette occasion, le ministre Modeste Tihounté Kérékou a félicité toute l’équipe de la Cma-Bénin présidée par Imorou Soufiyanou et tous les élus consulaires pour la réussite de la JAB 2024. Le ministre a annoncé l’augmentation de l’enveloppe financière pour l’édition prochaine. En raison de la volonté du gouvernement de valoriser davantage les talents des artisans. Le ministre vise la prise en compte de toute la dizaine de branches dans la compétition lors de l’édition 2025. « Nous envisageons avec la Cma-Bénin et le Fonds de développement de l’artisanat, la possibilité ou la nécessité d’avoir dans chacune des 08 branches, une dizaine, voire une vingtaine d’artisans que nous pouvons considérer comme des phares qui pourraient représenter valablement le Bénin dans les foires et les salons de l’artisanat dans d’autres pays », a affirmé Modeste Kérékou. Et pour cela, il a invité les artisans à redoubler d’efforts pour plus de qualité et de soin à la finition dans leurs œuvres.