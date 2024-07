Le Sénégal renforce ses liens avec la Russie

Bassirou Diomaye Faye (DR)

Le Sénégal, sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, s’engage dans une démarche ambitieuse de diversification de ses partenariats internationaux. L’un des axes stratégiques de cette politique est le renforcement des liens avec la Russie, un pays avec lequel le Sénégal entretient déjà des relations économiques et commerciales solides.

Selon des sources concordantes, le Sénégal est le deuxième partenaire commercial de la Russie en Afrique subsaharienne, juste après l’Afrique du Sud. Cette position privilégiée témoigne de la robustesse des échanges économiques entre Dakar et Moscou. Les deux nations ont su établir des relations commerciales diversifiées, couvrant divers secteurs tels que l‘agriculture, l’énergie et les infrastructures.

L’élection de Diomaye Faye à la présidence sénégalaise marque le début d’une nouvelle ère dans les relations bilatérales entre le Sénégal et la Russie. Le nouveau président a clairement affiché son intention de renforcer et de diversifier les partenariats internationaux du Sénégal, en mettant un accent particulier sur des collaborations qualitatives et stratégiques. La Russie, avec son potentiel économique et technologique, apparaît comme un partenaire de choix dans cette dynamique.

Le pays de la Teranga a enclenché plusieurs mécanismes pour intensifier ses échanges avec la Russie. Parmi les initiatives phares, on note la mise en place de comités mixtes de coopération économique, la signature de nouveaux accords commerciaux, et la participation active des entreprises sénégalaises aux forums économiques russes. Ces efforts visent à maximiser les avantages mutuels et à explorer de nouvelles opportunités d’investissement.

Les perspectives de ce partenariat renforcé sont prometteuses. Le Sénégal pourrait bénéficier de transferts de technologies, d’investissements directs étrangers, et d’un accès élargi au marché russe. De son côté, le pays d’Afrique de l’Est trouverait au Sénégal un partenaire fiable en Afrique de l’Ouest, une région stratégique pour ses ambitions géopolitiques et économiques sur le continent africain.