Maghreb : 4 pays dans le top 10 africain en terme de développement des TICs en 2024

Le continent africain connaît une transformation numérique rapide, témoignant d’une prise de conscience croissante de l’importance des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour le développement économique et social. Les nations africaines s’efforcent d’améliorer leurs infrastructures numériques, d’accroître la connectivité et de favoriser l’adoption des technologies modernes. Cette évolution reflète une volonté collective de s’aligner sur les tendances mondiales et de tirer parti des opportunités offertes par l’ère numérique.

Le rapport « Measuring digital development – ICT Development Index 2024 » de l’Union internationale des télécommunications (UIT) met en lumière les progrès significatifs réalisés par les pays africains dans le domaine des TIC. L’étude, qui couvre 47 nations du continent, révèle une amélioration générale des scores par rapport à l’année précédente, bien que des disparités persistent entre les différents pays.

Parmi les résultats les plus marquants, on note la présence de quatre pays du Maghreb dans le top 10 africain. La Libye se distingue particulièrement en occupant la première place du classement continental avec un score impressionnant de 88,1 points. Cette performance représente une progression remarquable de 8,7 points en une seule année, propulsant le pays de la cinquième à la première position. Cette ascension fulgurante s’explique notamment par une augmentation significative de la pénétration de la téléphonie mobile et d’Internet.

Le Maroc confirme sa position de leader régional en matière de TIC en se classant deuxième avec 86,8 points. L’Algérie et la Tunisie complètent la représentation maghrébine dans le top 10, occupant respectivement les sixième et huitième rangs avec des scores de 80,9 et 77,2 points.

Le rapport souligne également les performances notables d’autres nations africaines. Les Seychelles et l’île Maurice se positionnent en troisième et quatrième places, démontrant ainsi que les petits États insulaires peuvent exceller dans le développement numérique. L’Afrique du Sud, cinquième du classement, maintient sa position de leader technologique en Afrique subsaharienne.

Malgré ces avancées encourageantes, le rapport met en évidence des écarts considérables entre les pays. Le score moyen du continent s’établit à 50,3 points, en hausse de 3,7 points par rapport à 2023. Cependant, la différence entre le premier et le dernier du classement atteint plus de 66 points, illustrant les défis persistants en matière d’égalité numérique sur le continent.

L’indice de développement des TIC se base sur dix indicateurs clés, incluant le pourcentage d’utilisateurs d’Internet, la pénétration de la téléphonie mobile à large bande, le trafic Internet mobile, les tarifs des données et des services vocaux, ainsi que le taux de possession de téléphones mobiles. Cette approche multidimensionnelle permet une évaluation complète de l’écosystème numérique de chaque pays.

Les progrès observés témoignent des efforts déployés par les gouvernements et le secteur privé pour moderniser les infrastructures numériques et promouvoir l’adoption des technologies. Toutefois, les disparités importantes entre les pays soulignent la nécessité de politiques ciblées et d’investissements continus pour réduire la fracture numérique à l’échelle du continent.