Maghreb: attention! Chaleur intense attendue dans ce pays

En Afrique du Nord, et notamment dans la région du Maghreb, les températures sont en train d’exploser. C’est notamment le cas au Maroc où les autorités ont annoncé un bulletin d’alerte de niveau orange. Les températures, sur place, devraient osciller entre 42 et 47 °C entre mardi et vendredi prochain.

Selon les autorités, les provinces de Béni Mellal, Fquih Ben Saleh, Guercif, Taounate, Taza, Settat et Khouribga sont directement concernées. Selon les météorologues, le mercure pourrait atteindre les 46 °C dans les prochains jours. La nuit, la température ne redescendra pas sous les 30 °C, quelques jours seulement après qu’une vingtaine de personnes a trouvé la mort des suites d’une première vague de chaleur.

Jusqu’à 47°C au Maroc

Dans les provinces de Marrakech, Rehamna, El Kelaa des Sraghna, Aousserd, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Smara, Tata et Taroudant, les températures seront plus importantes encore et pourraient atteindre les 47 °C. Les nuits seront, là aussi, très chaudes. Attention donc, si vous vivez dans ces régions, à bien prendre toutes vos précautions pour rester en bonne santé.

Boire de l’eau, fermer les volets, ne pas sortir lors des heures les plus chaudes de la journée, pensez également à concaténer vos proches, notamment les personnes plus vulnérables (personnes âgées, femmes enceintes, personnes malades) afin de prendre de leurs nouvelles et vous assurer que tout le monde va bien. En cas de besoin, n’hésitez pas à alerter les autorités.

Des vagues de chaleur de plus en plus puissantes

D’ici au weekend prochain, les températures devraient revenir à la normale. Bien que difficile à supporter, cette vague de chaleur reste passagère. Elle symbolise toutefois le fait que le réchauffement climatique impact de plus en plus notre vie de tous les jours, car malheureusement, ces épisodes de très fortes chaleurs devraient se réitérer de plus en plus souvent au fil des mois, des années à venir.