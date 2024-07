Maghreb: une 3è usine de dessalement bientôt opérationnelle dans ce pays

Photo Unsplash

La Tunisie accélère ses efforts pour faire face à la pénurie d’eau, un défi majeur dans la région du Maghreb. Les gouvernements de cette zone géographique misent de plus en plus sur les usines de dessalement d’eau de mer pour répondre à la crise hydrique. Dans ce contexte, la mise en service récente d’une installation de dessalement s’accompagne de l’annonce de l’ouverture prochaine d’une troisième usine, témoignant de l’urgence de la situation et de la volonté des autorités d’agir concrètement.

L’usine de dessalement d’eau de mer de Sfax vient d’entrer en phase opérationnelle, marquant une étape importante dans la stratégie tunisienne de gestion des ressources hydriques. Abdel Moneim Belaati, ministre de l’Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche, a révélé que cette installation produit désormais 25 000 mètres cubes d’eau par jour. Cette avancée significative s’inscrit dans un plan plus large visant à renforcer la sécurité hydrique du pays.

Le ministre a également annoncé que l’usine de dessalement de Sousse devrait être opérationnelle d’ici la fin novembre. Cette nouvelle infrastructure viendra compléter le dispositif existant, qui comprend déjà l’usine Al-Zarat à Gabès, en plus de celle de Sfax.

Ces projets s’inscrivent dans une politique globale d’adaptation au changement climatique. Le gouvernement tunisien ne se limite pas au dessalement de l’eau de mer, mais diversifie ses approches. Des usines de dessalement des eaux souterraines ont été mises en place, ainsi que deux réservoirs stratégiques à Kalaa El-Kobra dans le Sahel et à Saidia dans le Grand Tunis. Ces installations visent à prévenir les pénuries d’eau, notamment pendant les périodes estivales critiques.

En parallèle, le pays poursuit la construction de quatre barrages, démontrant une approche multi-facettes de la gestion de l’eau. Cette stratégie combine des solutions traditionnelles et innovantes pour assurer un approvisionnement en eau durable à long terme.