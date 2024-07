Maghreb: baisse des natalités et explosion de divorces dans ce pays

Photo DR

La tendance mondiale à la baisse de la natalité, observée depuis plusieurs décennies dans de nombreux pays développés, s’étend désormais à d’autres régions du globe. Ce phénomène, attribué à divers facteurs tels que l’urbanisation croissante, l’accès à l’éducation, l’évolution des mentalités et les contraintes économiques, soulève des questions cruciales sur l’avenir démographique et socio-économique de nombreuses nations. Les pays du Maghreb, longtemps caractérisés par une forte croissance démographique, commencent à leur tour à ressentir les effets de cette transition, avec des conséquences potentiellement profondes sur leur tissu social et leur développement futur.

L’Algérie, pays phare du Maghreb, se trouve aujourd’hui à un tournant démographique majeur. Les dernières données de l’Office national des statistiques (ONS) dressent un portrait nuancé d’une société en pleine mutation. Alors que la population algérienne continue de croître, atteignant près de 47 millions d’habitants, des changements significatifs s’opèrent dans sa structure et sa dynamique.

Pour la première fois depuis plus d’une décennie, le nombre de naissances vivantes en Algérie est passé sous la barre symbolique des 900 000, s’établissant à 895 000 en 2023. Cette baisse de la natalité, bien que progressive, marque un tournant dans l’histoire démographique du pays. Le taux brut de natalité a chuté de manière spectaculaire, passant de 23,8 pour mille en 2019 à 19,32 pour mille en 2023. Cette évolution pourrait être comparée à un robinet qui, autrefois grand ouvert, se referme progressivement, modifiant le flux de nouveaux arrivants dans la société algérienne.

Parallèlement à cette baisse des naissances, l’Algérie fait face à un autre phénomène social marquant : l’explosion du taux de divorce. En l’espace de quatre ans, le taux de divorce est passé de 20,9% à 33,5%, ce qui signifie qu’aujourd’hui, un mariage sur trois se termine par une séparation. Cette augmentation fulgurante des divorces pourrait être comparée à un séisme social, ébranlant les fondations traditionnelles de la famille algérienne.

Ces évolutions démographiques s’accompagnent d’autres changements notables. L’espérance de vie des Algériens a connu une progression significative, atteignant 79,6 ans en moyenne, avec un écart entre les hommes (78,2 ans) et les femmes (81 ans). Cette longévité accrue, bien qu’elle témoigne d’une amélioration des conditions de vie, pose de nouveaux défis en termes de prise en charge des personnes âgées et de système de retraite.

La structure par âge de la population algérienne se transforme également. La part des moins de cinq ans diminue, tandis que celle des plus de 60 ans augmente, représentant désormais 10,5% de la population. Cette tendance au vieillissement, bien que moins prononcée que dans certains pays occidentaux, commence à modifier le rapport entre la population active et les personnes dépendantes.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur la démographie algérienne, entraînant une hausse temporaire de la mortalité. Le nombre de décès est passé de 198 000 en 2019 à un pic de 258 000 en 2021, avant de redescendre à 192 000 en 2023. Cette fluctuation rappelle la vulnérabilité des populations face aux crises sanitaires mondiales.

Ces transformations démographiques soulèvent des questions cruciales pour l’avenir de l’Algérie. Comment le pays s’adaptera-t-il à une population vieillissante? Quelles seront les conséquences de la baisse de la natalité sur l’économie et le marché du travail? Comment la société algérienne fera-t-elle face à l’augmentation des divorces et à l’évolution des structures familiales?

Les défis sont nombreux, mais ils offrent aussi des opportunités. La baisse de la pression démographique pourrait permettre une meilleure allocation des ressources pour l’éducation et la santé. Le vieillissement de la population pourrait stimuler le développement de nouveaux secteurs économiques liés aux soins aux personnes âgées.

L’Algérie se trouve à un carrefour démographique et social. Les changements observés dans la natalité, la structure familiale et la composition par âge de la population reflètent des transformations profondes de la société algérienne. Ces évolutions, à la fois défis et opportunités, nécessiteront des réponses politiques et sociales innovantes pour assurer un développement harmonieux et durable du pays dans les décennies à venir. L’Algérie, comme d’autres nations du Maghreb, devra naviguer avec sagesse dans ces eaux démographiques changeantes pour façonner son avenir.