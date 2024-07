Maghreb : ce grand groupe hôtelier français affiche ses ambitions

Photo d'illustration (Unsplash)

Le Maroc se positionne comme l’une des destinations touristiques les plus attractives du continent africain. Cette attractivité suscite l’intérêt de nombreux investisseurs internationaux, désireux de tirer profit du potentiel touristique du Royaume. Parmi eux, le groupe hôtelier français Accor, dirigé par son PDG Sébastien Bazin, affiche des ambitions particulièrement marquées pour le royaume chérifien.

Lors d’un récent entretien avec le Premier ministre marocain et le ministre du Tourisme, Sébastien Bazin a exprimé l’engagement de son groupe à intensifier sa présence et ses investissements dans le pays. Cette démarche s’inscrit dans la perspective des grands événements que le Maroc s’apprête à accueillir, notamment la Coupe d’Afrique des nations en 2025 et la Coupe du monde en 2030 (co-organisé par le Maroc, le Portugal et l’Espagne). Ces événements mondiaux constituent des opportunités uniques pour mettre en valeur le potentiel touristique du Maroc et attirer un afflux important de visiteurs internationaux.

Le groupe Accor, déjà bien implanté au Maroc, souhaite accompagner le Royaume dans la réussite de ces rendez-vous majeurs. Sébastien Bazin a souligné l’ambition d’Accor d’introduire de nouvelles marques innovantes sur le marché marocain, tout en consolidant celles déjà établies dans le pays. Cette stratégie vise à répondre aux besoins croissants des touristes et à offrir des expériences diversifiées et de qualité.

Les projets d’Accor incluent l’ouverture de nouveaux hôtels et la rénovation des établissements existants, en mettant l’accent sur le développement durable et l’innovation technologique. Cette approche reflète une volonté de s’adapter aux attentes des voyageurs modernes, tout en respectant l’authenticité et la richesse culturelle du Maroc.

L’engagement d’Accor s’inscrit dans un contexte plus large où le Maroc intensifie ses efforts pour promouvoir son secteur touristique. Le gouvernement marocain a mis en place plusieurs initiatives pour améliorer les infrastructures, développer des sites touristiques et renforcer la promotion internationale. Ces efforts visent à attirer davantage de visiteurs et à positionner le pays du Maghreb comme une destination de choix pour les grands événements internationaux.

Le potentiel touristique du Maroc repose sur une combinaison unique de facteurs : des villes impériales chargées d’histoire, des plages magnifiques, des montagnes majestueuses et des déserts envoûtants. Cette diversité offre une multitude de possibilités pour les touristes, qu’ils soient à la recherche de culture, d’aventure, de détente ou de gastronomie.

L’intérêt des investisseurs, comme Accor, pour le marché marocain témoigne de la confiance dans le potentiel de croissance du secteur touristique du pays. Les investissements étrangers apportent non seulement des capitaux, mais aussi une expertise et une innovation qui peuvent contribuer à l’essor du tourisme au Maroc.