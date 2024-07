Maghreb: ce pays accélère son projet de nouvelle ligne ferroviaire 

Dodi Achmad - Unsplash

Le paysage ferroviaire marocain s’apprête à connaître une transformation majeure avec le projet de ligne ferroviaire reliant Tanger à Tétouan. L’Office national des chemins de fer (ONCF) a récemment confié l’étude de faisabilité de ce projet ambitieux à Innov Engineering, un bureau d’études marocain.

Cette nouvelle infrastructure vise à améliorer significativement la mobilité dans la région nord du pays. Elle permettra de connecter efficacement plusieurs villes marocaines, tout en assurant une liaison directe avec la gare du port de Tanger Med, jusqu’ici réservée au transport automobile. Les voyageurs bénéficieront d’un accès facilité aux aéroports de Tanger et Tétouan, ainsi qu’au port de Tanger Med.

Le projet s’inscrit également dans une perspective de développement touristique. Les villes côtières de M’diq, Fnideq et Cabo Negro, ainsi que les complexes hôteliers de luxe de la région, seront désormais reliés au réseau ferroviaire. Cette connexion promet de dynamiser l’économie locale en facilitant l’accès des touristes à ces destinations prisées.

Un autre aspect crucial de ce projet est son rôle dans la préparation de la Coupe du Monde 2030, que le Maroc co-organisera avec l’Espagne et le Portugal. La nouvelle ligne ferroviaire jouera un rôle clé dans l’accueil de cet événement sportif majeur. Une ligne semi-urbaine avec plusieurs stations est prévue pour transporter efficacement les supporters et les voyageurs vers les sites stratégiques de Tanger, notamment le stade, l’aéroport et le port de Tanger Med.

La mise en place de cette infrastructure ferroviaire représente un défi logistique et technique important. Elle nécessitera une planification minutieuse et une exécution précise pour répondre aux attentes en termes de capacité, de fréquence et de qualité de service.