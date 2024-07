Maghreb: ce pays affiche ses grosses ambitions concernant ses exportations

Photo DR

L’Algérie affiche des ambitions élevées pour ses exportations à l’horizon 2030. Selon Hussein Zaoui, directeur général de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, le pays serait en mesure d’atteindre un volume d’exportations de 30 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie. Cette projection s’appuie sur les capacités actuelles du pays et les récents progrès réalisés dans le domaine des exportations hors hydrocarbures.

Les exportations hors hydrocarbures constituent un axe majeur de développement pour l’économie algérienne. Kamal Khafash, directeur de la coopération externe et du partenariat à la Chambre de commerce, souligne l’évolution remarquable de ce secteur. Longtemps plafonnées à environ 2 milliards de dollars, ces exportations ont récemment atteint près de 7 milliards de dollars, témoignant d’une dynamique positive.

Publicité

Cette progression s’explique notamment par la mise en place d’une stratégie nationale de promotion des exportations et l’adoption de mesures incitatives pour les opérateurs économiques. L’objectif est désormais de multiplier par quatre ce montant en l’espace de six ans.

Plusieurs éléments contribuent à nourrir cet optimisme. Le climat des affaires en Algérie s’améliore, attirant les investisseurs locaux et étrangers dans divers secteurs industriels, agricoles et de services. Les autorités ont également mis en place des mécanismes de soutien, tels que le fonds spécial de promotion des exportations, qui participe aux coûts liés à l’exportation. Des avantages fiscaux et douaniers complètent ce dispositif.

Les responsables économiques appellent les entreprises algériennes à saisir ces opportunités pour s’implanter sur les marchés étrangers. Cependant, le succès de cette stratégie repose sur la capacité des opérateurs à se conformer aux normes internationales en matière de qualité, d’emballage et de compétitivité.

L’Algérie connaît une transformation notable de son positionnement commercial. Jadis importateur important de matériaux de construction, produits alimentaires, ciment et céramique, le pays s’affirme aujourd’hui comme exportateur dans ces mêmes domaines. Ce renversement de tendance illustre le potentiel de diversification de l’économie algérienne.