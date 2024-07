Maghreb: ce pays ambitionne de développer son économie portuaire

Image by Pexels from Pixabay

Les ports maritimes jouent un rôle crucial dans le développement économique d’un pays, agissant comme des catalyseurs pour le commerce international et la croissance industrielle. Ils servent de portes d’entrée pour les importations et les exportations, facilitant les échanges commerciaux et stimulant la compétitivité nationale sur la scène mondiale. Des infrastructures portuaires modernes et efficaces attirent les investissements étrangers, créent des emplois directs et indirects, et favorisent l’émergence de clusters industriels autour des zones portuaires. De plus, elles permettent d’optimiser les chaînes logistiques, réduisant ainsi les coûts de transport et améliorant la fluidité des échanges commerciaux. Dans ce contexte, l’Algérie a récemment dévoilé un ambitieux programme visant à moderniser et à développer ses infrastructures portuaires, reconnaissant leur importance stratégique pour l’avenir économique du pays.

Une stratégie nationale pour des ports compétitifs

L’Algérie s’engage dans une transformation majeure de son paysage portuaire, avec une vision claire : devenir un acteur incontournable du commerce maritime en Méditerranée. Le président Abdelmadjid Tebboune a donné le coup d’envoi de cette initiative en ordonnant la création d’une société nationale spécialisée dans les grands travaux maritimes et l’aménagement des ports. Cette décision marque le début d’une nouvelle ère pour l’économie maritime algérienne, promettant de redessiner la carte des échanges commerciaux dans la région.

Au cœur de cette stratégie se trouve le projet d’extension du port de Djen Djen à Jijel, destiné à devenir un hub majeur en Méditerranée. Ce choix stratégique n’est pas anodin : situé idéalement sur la côte méditerranéenne, Djen Djen pourrait rivaliser avec les grands ports européens et africains, offrant à l’Algérie une position de choix dans les flux commerciaux internationaux. Parallèlement, d’autres ports comme Annaba, Bejaïa et Skikda font l’objet de projets d’envergure, chacun avec ses spécificités et ses ambitions.

Le port d’Annaba, par exemple, bénéficie d’un investissement colossal de 89 milliards de dinars pour la construction d’un nouveau terminal minéralier. Ce projet, confié à un consortium algéro-chinois, illustre la volonté de l’Algérie de diversifier ses partenariats et d’attirer des investissements étrangers dans ses infrastructures critiques. L’objectif est clair : augmenter les capacités d’exportation de phosphate et ouvrir de nouvelles perspectives économiques pour le pays.

Des ambitions portuaires au service d’une économie diversifiée

La modernisation des infrastructures portuaires algériennes ne se limite pas à l’augmentation des capacités de fret. Elle s’inscrit dans une vision plus large de diversification économique et d’intégration régionale. Le projet d’extension du port de Bejaïa, par exemple, est étroitement lié à plusieurs grands projets industriels et miniers, soulignant l’importance des synergies entre le développement portuaire et l’essor industriel du pays.

À Skikda, SONATRACH mène un projet ambitieux qui illustre parfaitement cette approche intégrée. La construction d’une nouvelle jetée équipée d’un poste de chargement de GNL adapté aux super méthaniers de 220 000 m³ démontre l’ambition de l’Algérie de renforcer sa position sur le marché mondial de l’énergie. Ce projet ne se contente pas d’améliorer les capacités d’exportation ; il vise à optimiser l’ensemble de la chaîne logistique, du site de production jusqu’au navire.

L’accent mis sur la connexion des ports au réseau ferroviaire, comme dans le cas d’Annaba pour le transport du phosphate depuis le gisement de Bled El Hadba, témoigne d’une approche holistique du développement des infrastructures. Cette interconnexion promet non seulement d’améliorer l’efficacité logistique, mais aussi de stimuler le développement économique des régions intérieures, créant ainsi un cercle vertueux de croissance.

La création d’une société nationale spécialisée dans les grands travaux maritimes marque un tournant dans la gestion des projets portuaires en Algérie. Cette initiative pourrait favoriser le développement d’une expertise locale dans un domaine hautement spécialisé, réduisant à terme la dépendance aux entreprises étrangères et créant de nouvelles opportunités d’emploi qualifié pour la jeunesse algérienne.

L’ampleur des investissements et la diversité des projets engagés témoignent de l’ambition de l’Algérie de se positionner comme un hub logistique majeur en Méditerranée. Cette stratégie, si elle est menée à bien, pourrait non seulement dynamiser le commerce extérieur du pays, mais aussi attirer des investissements étrangers dans divers secteurs de l’économie, de l’industrie lourde à la logistique en passant par les services.

Cependant, le succès de cette ambitieuse stratégie portuaire dépendra de plusieurs facteurs critiques. La capacité de l’Algérie à attirer des partenaires internationaux de premier plan, à former une main-d’œuvre qualifiée et à mettre en place un cadre réglementaire favorable aux investissements sera déterminante. De plus, l’intégration harmonieuse de ces mega-projets dans le tissu économique et social local représentera un défi majeur, nécessitant une planification minutieuse et une gestion transparente des ressources.