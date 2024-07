Maghreb: ce pays veut un satellite-espion israélien plutôt que français

Photo d'illustration : DR

C’est un fait, dans le domaine du satellite-espion, la France vient de se faire doubler par Israël, alors qu’un gros contrat état en discussion avec l’un des pays du Maghreb. C’est la société Israel Aerospace Industries (IAI) qui a effectivement été préférée, au détriment de groupes français, pour un contrat record d’un milliard de dollars environ.

Ce pays, c’est le Maroc ! En effet, Rabat a décidé de remplacer le Mohammed VI-A et le Mohammed VI-B par un tout nouveau satellite-espion, de confection israélienne. C’est donc le groupe IAI (Isreal Aerospace Industries) qui a été choisi, représenté et dirigé par Amir Peretz, qui est d’ailleurs né au Maroc, dans la ville de Boujaâd. Une acquisition record, qui coûtera un milliard de dollars au gouvernement marocain.

Le Maroc se tourne vers Israël

Ce satellite, baptisé Ofek-13, devra être livré dans les 5 années à venir. D’un nouveau genre, ce satellite-espion dispose d’un radar à synthèse d’ouverture, aux capacités poussées, très avancées. Celui-ci sera ensuite très vite déployé, pour permettre au gouvernement marocain de pouvoir agir dans différents domaines sensibles, comme la surveillance ou le suivi du changement climatique.

Ce n’est pas tout puisque ce dernier pourrait s’avérer être tout aussi utile dans les cas de la défense, de l’aviation, de l’utilisation agricole ou encore à des fins de reconnaissance, dans le but de lutter contre la contrebande, le terrorisme ou encore l’immigration illégale. Un contrat qui tend également à prouver que le gouvernement marocain continue de vouloir normaliser et travailler avec Israël.

Remplacer les anciens satellites, une nécessité

Selon certaines indiscrétions, le Royaume du Maroc aurait effectivement décidé de faire d’Israël, son seul et unique partenaire en matière de satellite. Ainsi, après avoir fait appel à Airbus, fleuron français de l’industrie aéronautique, pour produire ses satellites (en place depuis 2017), le gouvernement a donc décidé de se laisser tenter par de nouveaux partenariats.