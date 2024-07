Maghreb: choc après le décès d’un célèbre artiste

Photo DR

Le monde de la musique maghrébine a perdu l’un de ses plus illustres représentants. Noureddine Saoudi, célèbre interprète de la musique arabo-andalouse, est tragiquement décédé ce mercredi 3 juillet 2024, suite à un accident de la route. L’événement s’est produit tôt le matin, et l’annonce de sa mort a été faite par la Radio Alger Chaine III à 13h, provoquant une onde de choc parmi ses admirateurs et dans le milieu artistique.

Noureddine Saoudi n’était pas seulement un artiste accompli; il était également un érudit, possédant un doctorat en géologie du quaternaire et une expertise notable en préhistoire. Sa carrière multidisciplinaire le distinguait dans le monde académique et culturel. Enseignant au Conservatoire d’Alger dès 1978, après y avoir brillamment obtenu le premier prix en 1974, il avait été nommé directeur de l’Opéra d’Alger en janvier 2016. Sa contribution au rayonnement de la nouba et de l’école algéroise de musique andalouse a marqué les esprits.

Le décès de Saoudi a suscité une profonde tristesse parmi ses nombreux admirateurs et collègues. Les réseaux sociaux se sont rapidement remplis de messages de condoléances, témoignant de l’impact profond de sa musique et de son enseignement sur plusieurs générations. La veille de son accident, nombreux étaient ceux qui écoutaient encore sa Nouba Andaloussia, illustrant la perpétuelle résonance de son art.

En plus de sa carrière musicale, Noureddine Saoudi dirigeait le Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH), contribuant ainsi à des avancées significatives dans les domaines de la préhistoire et de l’anthropologie en Algérie.

La disparition soudaine de Noureddine Saoudi est une perte immense pour la culture maghrébine et mondiale. Son héritage, tant musical qu’académique, continue d’inspirer et de vivre à travers ceux qui ont eu le privilège de le connaître et de travailler avec lui. Son œuvre reste un témoignage éloquent de son génie et de sa passion pour la préservation et la revitalisation de la tradition musicale andalouse.