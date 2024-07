Maghreb: de nouvelles mesures à la frontière de ces deux pays

Au Maghreb, l’Algérie continue d’accentuer le fort développement de son secteur public et a confirmé de nouvelles mesures visant à renforcer le développement de sa zone frontalière avec la Tunisie. Outre la réhabilitation de postes-frontières importants et sensibles, de nouveaux bureaux ont aussi été annoncés.

C’est notamment le cas à El Aioun et à Oum Teboul. Ces deux bureaux frontaliers viennent de bénéficier d’une réhabilitation quasi-complète. L’objectif annoncé est de faciliter l’accueil des frontaliers et de leur faciliter le transit. Des travaux d’exception, très attendus, qui auront coûté plusieurs centaines de millions de dinars algériens. Un projet coûteux donc, mais qui, pour beaucoup, était nécessaire.

L’Algérie développe ses postes frontaliers

Outre la réhabilitation totale des locaux, ce sont quasiment une vingtaine de nouveaux bureaux qui ont ouvert sur place (12 à Oum Teboul et 8 à El Aioun, précisément). Ces bureaux permettront d’accélérer le traitement des dossiers et demandes de passage, en réduisant considérablement les temps d’attente et les latences. De quoi considérablement améliorer l’expérience des voyageurs.

En outre, des couloirs spécifiquement pensés pour les voyageurs qui seraient soit malades, soit âgés ou qui auraient besoin de traitements spécifiques ont également été ouverts. Cela leur permettra de bénéficier d’un accueil premium et de ne pas se mélanger à une foule parfois dense, ce qui pourrait avoir pour conséquence de détériorer davantage leur condition physique.

Une vingtaine de bureaux ont été ouverts

Près de 1.5 million de personnes et environ 500.000 véhicules transitent, tous les ans, par cette zone. Ces frontaliers participent au dynamisme économique de la région, mais aussi, plus largement, de l’Algérie tout entière. Il était donc crucial de travailler autour du renforcement des capacités d’accueil, pour simplifier, améliorer et accélérer le développement de ce transit hautement important.