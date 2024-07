Maghreb: des femmes voilées refoulées d’un restaurant

Photo d'illustration

Le port du voile dans l’islam est souvent considéré comme une recommandation religieuse pour les femmes musulmanes. Cette pratique, ancrée dans la tradition et l’interprétation des textes sacrés, est perçue par de nombreuses croyantes comme un acte de dévotion et d’expression de leur foi. Le hijab, couvrant généralement les cheveux et le cou, représente pour ces femmes un symbole d’identité culturelle et spirituelle.

Un incident récent à Rabat a mis en lumière la problématique de la discrimination basée sur l’apparence religieuse. Plusieurs jeunes femmes portant le hijab se sont vu refuser l’accès à un établissement réputé de cuisine asiatique, malgré une réservation préalable.

Le journaliste marocain Mohamed Ouamoussi a relaté sur les réseaux sociaux l’expérience vécue par sa fille et ses amies, venues de différents pays occidentaux. Arrivées à l’entrée du restaurant situé dans le quartier de Bir Kacem, quatre d’entre elles, voilées, ont été empêchées d’entrer. Cette situation a provoqué l’indignation du journaliste, qui y voit une atteinte flagrante aux libertés individuelles et aux droits fondamentaux.

Face à cette demande inattendue de retirer leur hijab pour accéder à l’établissement, les jeunes femmes ont exprimé leur stupéfaction. L’affaire a pris une tournure inattendue lorsqu’un membre de la famille royale, présent sur les lieux, est intervenu. Son action a contraint la direction du restaurant à présenter des excuses aux femmes concernées.

Malgré ces excuses tardives, l’incident a laissé un goût amer. Les jeunes femmes, profondément affectées par cette expérience, ont finalement décidé de quitter les lieux et de dîner ailleurs. Cet événement soulève des questions importantes sur l’inclusion et le respect de la diversité dans les espaces publics marocains.