Maghreb : cette région enregistre une augmentation de touristes

Photo d'illustration

L’Algérie, dotée d’un patrimoine naturel et culturel exceptionnel, reste un territoire au potentiel touristique largement sous-exploité. Parmi ses nombreuses régions attrayantes, Djanet, située dans le sud du pays. Cette destination se distingue par ses paysages uniques et sa richesse culturelle. Selon la Direction locale du Tourisme et de l’Artisanat (DTA), la saison touristique actuelle a vu plus de 11 000 touristes étrangers visiter Djanet, en plus de 21 000 touristes nationaux, démontrant une croissance notable par rapport aux saisons précédentes.

En effet, lors de la saison 2022/2023, la région avait accueilli 7 000 touristes étrangers et près de 18 000 nationaux. Cette augmentation significative du nombre de visiteurs est en grande partie attribuée aux efforts déployés par les pouvoirs publics pour promouvoir le tourisme dans le sud algérien. Parmi ces initiatives, l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes hebdomadaires, telles que la route Paris-Djanet, ainsi que de nouvelles lignes intérieures comme Constantine-Djanet et Oran-Djanet, ont facilité l’accès à cette région éloignée, mais fascinante.

Publicité

De plus, les autorités algériennes ont simplifié l’obtention de visas pour les touristes étrangers, notamment par le biais de procédures d’octroi de visas à l’arrivée dans les aéroports et aux postes frontaliers, spécifiquement pour les visiteurs se rendant dans le sud du pays. Ces mesures visent à encourager la découverte de cette région riche en paysages désertiques, en formations rocheuses spectaculaires et en vestiges archéologiques uniques.

Malgré ces progrès, le potentiel touristique de l’Algérie, et particulièrement de Djanet, reste encore largement inexploité. La région offre une expérience de tourisme saharien authentique. L’hospitalité des populations locales, l’artisanat traditionnel et les festivals culturels sont autant d’atouts qui pourraient être mieux valorisés pour attirer un nombre encore plus important de visiteurs internationaux.

Pour capitaliser sur cet engouement naissant, des efforts supplémentaires sont nécessaires, notamment en matière de développement des infrastructures touristiques, de formation des professionnels du secteur et de promotion à l’échelle internationale. Le tourisme pourrait ainsi devenir un moteur économique majeur pour l’Algérie, diversifiant ses sources de revenus et créant de nouvelles opportunités pour les communautés locales.