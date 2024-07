Maghreb: des gains énormes prévus pour l’exportation d’un matériau stratégique

Photo DR

Le feldspath, véritable trésor minéral aux multiples facettes, s’apprête à propulser le maghreb sur la scène internationale des ressources stratégiques. Ce minéral, omniprésent dans notre quotidien sans que nous en ayons conscience, est un ingrédient clé dans la fabrication de nombreux produits essentiels. De la céramique fine à la robuste porcelaine, en passant par le verre transparent et solide, le feldspath joue un rôle crucial. Ses applications s’étendent bien au-delà, trouvant sa place dans les abrasifs pour le polissage, les revêtements métalliques protecteurs, et même dans certains plastiques, peintures et caoutchoucs pour améliorer leurs propriétés physiques. Plus récemment, ce minéral polyvalent a fait son entrée dans le domaine des isolants électriques, ouvrant la voie à de nouvelles innovations technologiques.

L’Algérie, un nouveau géant du feldspath

L’Algérie s’apprête à marquer un tournant décisif dans son histoire minière avec le lancement de sa première unité d’extraction et de traitement de feldspath à Ain Barbar, dans la wilaya d’Annaba. Cette installation avant-gardiste, inaugurée le 23 juillet 2024 par le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, représente bien plus qu’une simple usine. Elle incarne la volonté du pays de se positionner comme un acteur majeur sur l’échiquier mondial des ressources minérales stratégiques.

Avec une capacité de production annuelle impressionnante de 90 000 tonnes, cette unité pionnière permettra à l’Algérie de réaliser un exploit remarquable : passer du statut d’importateur à celui d’exportateur de feldspath en un temps record. Les projections sont ambitieuses mais réalistes : 3 000 tonnes exportées dès cette année, suivies d’un bond spectaculaire à 10 000 tonnes en 2025. Cette progression fulgurante témoigne de la détermination du pays à capitaliser rapidement sur cette nouvelle ressource.

Le potentiel de cette initiative va bien au-delà des chiffres initiaux. L’unité d’Ain Barbar repose sur un gisement colossal de plus de 3 millions de tonnes de feldspath, auquel s’ajoute un gisement voisin de taille équivalente. Cette abondance de matière première positionne l’Algérie comme un fournisseur fiable et durable sur le long terme, capable de répondre à une demande mondiale croissante.

Une stratégie minière au service du développement national

L’exploitation du feldspath algérien s’inscrit dans une vision plus large de développement du secteur minier national. Le ministre Arkab a souligné l’importance de cette initiative dans le cadre d’une stratégie globale comprenant 26 projets de recherche et d’exploration minière. Cette approche multidimensionnelle vise à diversifier l’économie algérienne, traditionnellement dépendante des hydrocarbures, en valorisant d’autres ressources naturelles du pays.

Les retombées économiques attendues sont considérables. Au-delà des revenus directs générés par les exportations, qui viendront renforcer les caisses du Trésor public, cette nouvelle industrie promet de créer un vivier d’emplois dans la région d’Annaba. De plus, en substituant la production locale aux importations, l’Algérie réduira sa facture d’importation, améliorant ainsi sa balance commerciale.

L’ambition affichée par les autorités algériennes va au-delà de la simple exploitation d’une ressource. Il s’agit de positionner le pays comme un acteur incontournable sur le marché mondial des minerais, conformément à la vision du président Abdelmadjid Tebboune. Cette transition d’un pays consommateur à un pays producteur et exportateur de minerais stratégiques marque un tournant dans la politique économique algérienne.

L’émergence de l’Algérie comme exportateur de feldspath pourrait bien redessiner les contours du marché mondial de ce minerai. Avec sa capacité de production importante et ses réserves conséquentes, le pays est en mesure de devenir un fournisseur de premier plan pour les industries européennes et mondiales dépendantes de ce matériau. Cette nouvelle donne pourrait influencer les prix et les flux commerciaux internationaux du feldspath dans les années à venir.