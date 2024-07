Maghreb: deux drones chinois destinés à un pays saisis par l’Italie

La Libye, en proie à une instabilité politique chronique, est une terre fertile pour divers trafics illicites. Le pays est actuellement divisé entre deux gouvernements rivaux. Le Gouvernement d’unité nationale (GNU) basé à Tripoli, soutenu par des milices locales et la Turquie, et la Chambre des représentants à Benghazi, épaulée par l’Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar, avec le soutien militaire et politique de la Russie, des Émirats arabes unis et de l’Égypte.

Le maréchal Haftar, figure clé de la scène politique libyenne, a récemment intensifié ses relations avec Moscou. La Russie, cherchant à étendre son influence en Afrique, fournit à l’ANL une assistance militaire, notamment via des groupes paramilitaires et des livraisons d’armes. Cet appui permet à Haftar de maintenir son contrôle sur la Cyrénaïque et le Fezzan.

C’est dans ce contexte qu’une découverte importante a été faite par les autorités italiennes. Lors d’un contrôle au port de Gioia Tauro, en Calabre, la police douanière et financière italienne (Guardia di Finanza) a saisi deux drones MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance) chinois, cachés parmi des pales d’éoliennes dans six conteneurs. Ces drones, identifiés comme des Wing Loong II de plus de trois tonnes chacun, étaient destinés à Benghazi, violant ainsi l’embargo sur les armes imposé à la Libye par les Nations unies.

La saisie a été réalisée grâce à des informations fournies par les États-Unis, ce qui souligne l’implication internationale dans le suivi des trafics d’armes en direction de la Libye. De plus, cette affaire semble liée à une enquête canadienne qui a révélé un réseau impliqué dans la vente illégale de drones et d’équipements militaires chinois à destination de la Libye. Un résident québécois, ancien employé de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), a été arrêté pour son rôle dans ce complot, visant également à vendre du pétrole libyen à des entités sanctionnées.