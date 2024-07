Maghreb: la Chine va participer à la mise en place d’une nouvelle zone industrielle

© Photo d'illustration DR

La wilaya de Nâama s’apprête à devenir un pôle majeur dans le développement du mégaprojet de minerai de fer de Gara Djebilet, après les avancées significatives observées à Béchar. Ce projet ambitieux, qui vise à exploiter l’un des plus grands gisements de fer au monde, bénéficie d’une dynamique exceptionnelle grâce à l’implication de la société nationale du fer et de l’acier (Feraal) et de partenaires chinois.

Lors de la récente visite d’une délégation de Feraal et de leurs partenaires chinois à la zone industrielle de Harachia à Nâama, des détails cruciaux ont été révélés. Cette zone, s’étendant sur 500 hectares avec des possibilités d’extension, est désignée pour accueillir les nouvelles installations de traitement et de transformation de minerai de fer. Initialement, la capacité de traitement sera de 1 million de tonnes par an, avec une montée en puissance progressive pour atteindre 3 millions de tonnes dans les années suivantes.

Publicité

L’impact économique de ce projet est considérable, avec la création de 2500 emplois directs dans un premier temps, un chiffre qui pourrait doubler à mesure que les opérations se développent. Ce projet s’accompagne également d’une infrastructure ferroviaire en phase d’étude, visant à relier Béchar à Nâama, facilitant ainsi l’approvisionnement en matières premières depuis le gisement de Gara Djebilet.

Les défis logistiques et environnementaux, notamment la rareté des ressources en eau et en énergie à Gara Djebilet, ont conduit à la décision d’implanter les principales installations de traitement entre Béchar et Nâama, le long de la future voie ferrée Béchar-Oran. Cette stratégie permet de surmonter les obstacles tout en optimisant l’efficacité des opérations.

Pendant ce temps, à Béchar, les projets avancent à un rythme soutenu. La société chinoise d’ingénierie Stinosteel a été mandatée pour le projet Tosyali-Feraal, visant à traiter 1 million de tonnes de minerai de fer concentré. Parallèlement, un autre projet mené par le consortium chinois CMH prévoit l’installation d’une unité de traitement de 2 millions de tonnes par an.

L’ensemble des infrastructures nécessaires à la mise en œuvre du mégaprojet de Gara Djebilet devraient être opérationnelles d’ici 2027, permettant ainsi une production initiale de 20 millions de tonnes de fer, avec un objectif ambitieux de doubler cette capacité d’ici 2040. Ce projet stratégique vise non seulement à diversifier l’économie nationale, traditionnellement dépendante des hydrocarbures, mais aussi à positionner l’Algérie sur la scène internationale des produits minéraux.