Maghreb: l’utilisation des trottinettes électriques réglementée dans cette région

Le paysage de la mobilité urbaine au Maroc s’apprête à connaître une évolution significative. Mohamed Abdeljalil, ministre des Transports et de la Logistique, a récemment annoncé l’élaboration de nouveaux textes réglementaires visant à encadrer l’utilisation des trottinettes électriques et des vélos à assistance électrique.

Ces dispositions, qui se présentent sous la forme de deux projets de décret, visent à modifier et compléter les textes existants relatifs aux véhicules et aux règles de circulation routière. L’objectif principal est de s’adapter à l’émergence de ces nouveaux moyens de transport sur la voie publique, tout en garantissant la sécurité des usagers.

Les projets de décret apportent des précisions importantes sur plusieurs aspects. Ils définissent clairement les notions de véhicule de mobilité personnelle motorisé et de vélo avec assistance au pédalage. De plus, ils établissent les conditions et caractéristiques techniques que ces engins devront respecter, ainsi que les règles de circulation spécifiques qui leur seront appliquées.

Un accent particulier est mis sur la sécurité des utilisateurs. Les textes en cours d’approbation insistent sur des mesures essentielles telles que le port obligatoire du casque et le respect de limitations de vitesse. Ces dispositions visent à réduire les risques d’accidents et à promouvoir une utilisation responsable de ces moyens de transport.

Les autorités locales n’ont pas attendu l’adoption officielle de ces textes pour agir. Des mesures strictes sont déjà appliquées contre les utilisateurs de trottinettes électriques non conformes. Les services compétents procèdent à la saisie des engins ne respectant pas les normes de sécurité, notamment ceux dépassant la vitesse limite de 40 km/h ou dont les utilisateurs ne portent pas de casque.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large de sensibilisation des usagers aux règles de sécurité routière. En encourageant une utilisation responsable des trottinettes électriques, les autorités marocaines espèrent non seulement garantir la sécurité sur les routes, mais aussi contribuer à la réduction du nombre d’accidents impliquant ces nouveaux modes de déplacement.