Maghreb : ce pays lance un programme pour former 36000 élèves dans les TICS

Photo : pixabay

Le Maroc confirme son ambition de faire de la jeunesse un levier central de sa transition numérique. À l’heure où l’Afrique s’ouvre de plus en plus aux innovations technologiques, le royaume chérifien franchit une nouvelle étape en lançant le programme « DigiSchool 2025 », fruit d’un partenariat stratégique entre le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et le géant technologique Huawei Maroc.

Ce programme de grande envergure prévoit la formation de 36 000 élèves dans les technologies de l’information et de la communication (TIC), un pari audacieux qui place l’école marocaine au cœur de l’économie digitale de demain. Ces jeunes rejoindront des clubs DigiSchool implantés dans 248 établissements scolaires répartis sur l’ensemble des 12 régions du pays. L’objectif est clair : offrir aux élèves un accès précoce et structuré aux compétences numériques les plus pointues, dans un monde où la technologie redéfinit les métiers et les opportunités.

Mais l’effort ne s’arrête pas là. Conscient que la transformation numérique passe aussi par la formation des formateurs, le programme prévoit également de former 1800 enseignants aux technologies émergentes comme l’intelligence artificielle, la robotique ou encore la réalité augmentée. Une manière de bâtir un écosystème pédagogique solide, capable d’accompagner les mutations technologiques sans délaisser les réalités du terrain.

Ce n’est pas la première fois que le Maroc s’engage sur cette voie. DigiSchool 2025 s’inscrit dans la continuité d’un premier programme pilote lancé en 2024, qui avait déjà suscité un vif engouement auprès des établissements scolaires et des communautés éducatives. Fort de ce succès, le royaume franchit aujourd’hui un cap supplémentaire en élargissant la portée et les ambitions de l’initiative.

Au-delà de l’aspect éducatif, cette stratégie témoigne d’une volonté politique plus large : faire du numérique un moteur de développement, d’inclusion et de compétitivité. Le choix du partenariat avec Huawei n’est pas anodin : il illustre l’ouverture du Maroc aux grandes entreprises technologiques internationales tout en veillant à construire un modèle local fondé sur le transfert de compétences.

En investissant massivement dans la formation aux TIC, le Maroc prépare une génération de jeunes capables non seulement d’utiliser les outils numériques, mais aussi de les concevoir, les maîtriser et les adapter aux besoins de leur société. Une approche visionnaire, à l’heure où le continent africain cherche à tirer profit de la révolution numérique pour accélérer son développement.