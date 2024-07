Maghreb : trois nouvelles pièces de monnaie en circulation

La Banque Centrale de Tunisie. Photo : DR

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) vient d’annoncer une mise à jour importante de son système monétaire. À partir de ce 9 juillet 2024, trois nouvelles pièces de monnaie seront introduites dans l’économie tunisienne : une pièce de deux dinars, une de cent millimes et une de cinquante millimes.

Ces nouvelles pièces, tout en conservant leur valeur nominale et leur pouvoir libératoire, présentent des modifications subtiles mais significatives par rapport à leurs prédécesseurs. La pièce de deux dinars, par exemple, arbore désormais un chiffre 2 plus proéminent sur son avers, tandis que son poids a été réduit à 7,3 grammes. De même, la pièce de cent millimes a vu son poids ajusté à 9,7 grammes.

Un changement commun à toutes ces nouvelles pièces est le millésime, qui affiche désormais « 2023-1445 », reflétant à la fois l’année grégorienne et l’année hégirienne. Cette double datation souligne l’importance accordée par la Tunisie à son héritage culturel et religieux, tout en s’inscrivant dans le calendrier international.

Il est intéressant de noter que la pièce de cinquante millimes conserve la plupart de ses caractéristiques originales, à l’exception du millésime. Cela suggère une volonté de la BCT de maintenir une certaine continuité dans le design de ses pièces de plus petite valeur.

La BCT a également précisé que ces nouvelles pièces circuleront parallèlement aux anciennes versions, assurant ainsi une transition en douceur pour les consommateurs et les commerçants. Cette coexistence devrait faciliter l’adaptation progressive du public à ces nouvelles monnaies.

Cette mise à jour du système monétaire tunisien s’inscrit probablement dans une stratégie plus large visant à moderniser et à sécuriser la monnaie nationale. Les changements d’alliage, notamment pour les pièces de deux dinars et de cent millimes, pourraient indiquer une volonté d’optimiser les coûts de production ou d’améliorer la durabilité des pièces.