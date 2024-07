Maghreb : un groupe français met fin à ses activités

Photo : DR

Il y a quelques jours, Veolia annoncait avoir finalisé un accord significatif avec le Maroc concernant la cession de sa filiale Lydec. Cette entité, spécialisée dans la gestion de l’eau, de l’électricité et de l’assainissement dans la région de Casablanca, passera sous le contrôle de la Société régionale multiservices Casablanca-Settat. Cette transaction marque un tournant important dans le paysage des services publics au Maroc, reflétant une tendance plus large de restructuration des activités des entreprises françaises dans la région du Maghreb.

Récemment, une autre entreprise française vient de prendre une décision marquante. SPB (Société de prévoyance bancaire), un courtier en assurance de renom, a récemment annoncé la cessation de ses activités à Casablanca après 11 ans de présence. Implantée depuis 2013 dans la métropole marocaine, l’entreprise y gérait une partie de ses opérations de back-office.

Publicité

Les raisons précises de ce retrait n’ont pas été communiquées officiellement par SPB. Cependant, des observateurs du secteur s’interrogent sur l’impact potentiel de la pandémie de Covid-19 sur cette décision. Selon le magazine Challenge, la crise sanitaire avait eu des répercussions significatives sur les performances financières de l’entreprise, avec un résultat d’exploitation plongeant à -8 millions d’euros en 2020.

Face à ces difficultés, SPB avait entrepris une transformation numérique dans le cadre de son plan stratégique « Altitude 2023 ». Cette initiative visait notamment à optimiser les effectifs administratifs, soulignant les défis auxquels l’entreprise était confrontée dans un environnement économique en mutation.

Fondé en 1965 par Dominique Guian, le groupe SPB s’est imposé comme un acteur majeur dans le domaine de l’assurance affinitaire. Son expertise couvre une large gamme de produits et services du quotidien, allant de la banque aux télécommunications, en passant par l’automobile et l’énergie. En plus de ses activités d’assurance, SPB propose des services complémentaires tels que la réparation, le reconditionnement et le recyclage de produits électroniques.

Avec une présence dans 17 pays, principalement en Europe, et un chiffre d’affaires net d’environ 170 millions d’euros, SPB s’était positionné comme l’un des leaders européens de l’assurance affinitaire. Son départ du Maroc soulève des questions sur les stratégies d’adaptation des entreprises internationales face aux défis économiques actuels dans la région du Maghreb.