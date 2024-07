Maghreb : un méga projet agricole va bientôt voir le jour

Photo Unsplash

Les pays du Maghreb renforcent de plus en plus leurs partenariats avec des puissances européennes pour développer des secteurs stratégiques. Cette tendance s’illustre particulièrement dans le domaine agricole, où des collaborations ambitieuses émergent pour répondre aux défis de la sécurité alimentaire et du changement climatique. Ces alliances visent à moderniser l’agriculture, stimuler la production locale et créer des opportunités économiques, tout en adoptant des pratiques durables et respectueuses de l’environnement.

L’Algérie s’apprête à lancer un projet agricole d’envergure en collaboration avec l’Italie, marquant une nouvelle ère dans les relations bilatérales traditionnellement centrées sur les hydrocarbures. Ce programme, dont le démarrage est prévu pour octobre prochain, coïncidant avec la saison des semailles, vise à révolutionner la production agricole nationale, en mettant l’accent sur les filières du blé, des légumineuses et des oléagineux.

Le projet se déploiera sur une superficie impressionnante de 36 000 hectares, témoignant de l’ambition des deux partenaires. La première phase prévoit l’aménagement de 3 000 hectares consacrés à la culture du blé, suivie par la mise en valeur de 10 000 hectares pour la production de légumineuses et de cultures oléagineuses. Cette initiative s’inscrit dans la continuité d’un investissement italien d’un milliard d’euros dans le secteur céréalier algérien.

Le programme s’étendra jusqu’en 2028, avec une augmentation annuelle de 6 000 hectares entre 2025 et 2027. L’objectif final est de mobiliser plus de 35 000 hectares d’ici 2028, permettant ainsi d’accroître significativement la production agricole algérienne et de répondre à la demande croissante du marché local.

En parallèle, le ministère de l’Agriculture et du Développement Rural a identifié 174 fermes modèles réparties sur l’ensemble du territoire national. Ces espaces seront transformés en unités de production spécialisées dans diverses cultures, renforçant ainsi la diversification et l’efficacité du secteur agricole algérien.

Ce méga projet s’inscrit dans une démarche plus large de modernisation de l’agriculture algérienne, axée sur l’adoption de techniques innovantes et durables. Les autorités visent non seulement à améliorer la sécurité alimentaire du pays, mais aussi à dynamiser l’économie rurale en créant des emplois et en augmentant les revenus des agriculteurs.

L’initiative revêt une importance particulière dans le contexte régional, où les effets du réchauffement climatique, notamment la sécheresse, menacent la sécurité alimentaire. En développant sa production agricole, y compris dans des zones désertiques, l’Algérie cherche à renforcer sa résilience face à ces défis environnementaux.