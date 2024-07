Maghreb: un projet d’immigration clandestine démantelé

Image d'illustration(policiers marocains). © FADEL SENNA / AFP

Au Maghreb, la lutte contre l’immigration clandestine s’intensifie. Récemment, les autorités marocaines ont ainsi confirmé avoir démantelé un vaste projet visant à faire entrer et transiter par le pays, des immigrés illégaux. Un réseau complexe et très actif, qui n’opérera donc plus.

C’est dans la région d’Al Hoceima, au Maroc, que les forces de police ont confirmé l’information selon laquelle ils venaient de mettre fin à un grand réseau d’immigration clandestine. Ce sont trois individus, accusés d’être à la tête d’opérations interdites et de trafic d’êtres humains qui ont été arrêtés. Ils auraient été pris en flagrant délit de préparation d’une opération.

Publicité

Un réseau démantelé au Maroc

Ces derniers étaient effectivement sur le point d’embarquer en mer, quatre individus. Lors des perquisitions, un bateau pneumatique, un moteur et une somme d’argent liquide ont été découverts. Les trois hommes ont tout de suite été placés en garde à vue, sous contrôle judiciaire. L’enquête devrait permettre de déterminer si le réseau est plus grand, plus tentaculaire.

Les régions du nord du Maroc et du Maghreb de manière générale sont très prisées des passeurs et des réseaux clandestins, d’immigration illégale. En effet, ces derniers exploitent les locaux et les natifs de régions subsahariennes, en les transportant dans des conditions terribles, contre des sommes d’argent très élevées. Tous les jours, les autorités récupèrent des dizaines de personnes, décédées par noyade.

Des milliers de morts en mer

Un véritable fléau, aussi bien pour le Maroc que pour l’Union européenne qui appelle les pays concernés à plus de contrôle en la matière. En effet, le Vieux Continent est l’endroit privilégié des passeurs, qui tentent ainsi de faire passer, tous les ans, des milliers de personnes. Si beaucoup parviennent à rejoindre les rivages européens, comme expliqué ci-dessus, une grosse partie succombe lors du trajet en mer.