Maghreb: les drones de ce pays inquiètent l’Espagne 

Pedro Sanchez (© Reuters)

L’Espagne, inquiète. En effet, au Maghreb, le Maroc a confirmé l’information selon laquelle il allait bientôt produire des drones directement sur son sol, en collaboration avec Israël. L’état hébreu est effectivement connu pour être à la pointe de cette technologie, et cet échange de savoir semble laisser craindre le pire à Madrid.

Depuis 2020, date à laquelle le Maroc et Israël ont normalisé leurs relations diplomatiques, les deux pays ont fortement renforcé leur collaboration, au niveau militaire notamment. Récemment, il a ainsi été conformé que des drones israéliens SpyX seront développés directement sur place, au Maroc. Des drones de qualité supérieure, qui permettront au Royaume de renforcer son industrie de la Défense.

Publicité

Le Maroc va produire des drones israéliens

Les SpyX disposent d’une portée totale d’environ 50 kilomètres ainsi que d’une autonomie de 90 minutes. Pouvant atteindre les 250km/h, ils sont parfaitement autonomes et 100% électriques. De petits drones kamikazes, pour frapper des cibles bien définies en amont, qui vont ainsi doper les capacités militaires du Maroc, qui comptait déjà 233 drones (soit le second plus gros chiffre, derrière l’Égypte).

Une nouvelle que l’Espagne n’a pas forcément bien accueillie. En effet, le groupe parlementaire d’extrême droite, Vox, s’est ouvertement demandé si, en cas d’attaque, l’Espagne disposait des moyens nécessaires pour défendre ses territoires. Des inquiétudes partagées par certains citoyens et représentants de l’État, qui ont toutefois été balayées d’un revers de la main par le gouvernement.

Le gouvernement espagnol se montre rassurant

En effet, l’exécutif a affirmé que Madrid disposait des moyens matériels et humains nécessaires pour faire face à d’éventuels conflits avec le Maroc, que ce soit du côté de Ceuta ou de Melilla. Il s’agit de territoires espagnols qui sont ouvertement revendiqués par le Maroc, au même titre que les îles Chafarinas ou l’îlot Persil. D’ailleurs, sur place, des opérations militaires dissuasives sont régulièrement menées par l’armée espagnole.