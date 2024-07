Maghreb: une société française va mener un projet unique de dessalement 

Luis Tosta - Unsplash

Au Maghreb, la question de l’eau potable est centrale dans la stratégie des pays de la région. En effet, les défis sont nombreux, avec une population croissante, qui a de plus en plus besoin d’eau potable. Or, les ressources sont assez limitées. Ainsi, des usines de dessalement d’eau de mer sont fréquemment ouvertes.

Au Maroc, une entreprise française, Osmosun, spécialisée dans la proposition de solutions de dessalement de l’eau de mer, mais aussi de l’eau saumâtre par énergie solaire, a confirmé qu’elle allait déployer sa technologie sur place. Dans la région de Guelmim-Oued Noun, pour être précis. Une solution qui sera utilisée en collaboration avec l’entreprise Sand To Green.

Osmosun annonce un projet novateur au Maroc

Il s’agit d’une société franco-marocaine, qui s’est spécialisée dans le développement de projets d’agroforesterie dans certaines des zones les plus désertiques du pays, afin de les rendre fertiles et cultivables. Cette technologie Osmosun permettra de produire 140m³ d’eau au quotidien, permettant ainsi d’irriguer 31 hectares de terre. Figuiers, grenadiers, caroubiers, géranium et romarin pourront ainsi y être cultivés.

Dans les semaines, les mois à venir, des plantations expérimentales auront lieu. Ce sont effectivement 7 hectares supplémentaires de plantes halophytes, de plantes de fourrage ou encore d’arbres qui seront créés. Si les résultats observés s’avèrent être concluants, alors la technologie Osmosun pourrait être déployée à plus grande échelle sur les terres marocaines (ou pourrait envisager de l’être).

Des résultats très attendus

L’objectif d’Osmosun est d’accompagner le Maroc dans la réponse aux nombreux défis qu’il rencontre, en matière de production d’eau potable. Proposant une solution peu énergivore et surtout, écologique, le groupe français espère ainsi aider les entreprises concernées et les gouvernements à atteindre leur principal objectif : l’accès constant à l’eau potable, pour tous (consommateurs et cultivateurs).