Maghreb : vers la relance d’une usine de production de bitume

L’Algérie, nation riche en hydrocarbures, s’efforce de renforcer son influence sur toute la chaîne de valeur de son industrie pétrogazière à travers des choix stratégiques bien pensés. Selon des sources émanant de la presse algérienne, la Sonatrach, société publique algérienne chargée des hydrocarbures, envisage de relancer à Skikda son usine de production de bitume.

Cette installation, d’une capacité de production de 120 000 tonnes par an, est à l’arrêt depuis cinq ans. Son retour en service vise à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations de bitume et à soutenir, à moyen et long terme, la production nécessaire de quelque 800 000 tonnes par an pour répondre aux besoins nationaux.

Publicité

L’Algérie importe actuellement 277 000 tonnes par an de brut réduit, un mélange d’hydrocarbures raffiné pour produire des produits pétroliers comme le bitume. Avec la multiplication des projets d’infrastructures, notamment l’amélioration du réseau routier, la demande de bitume est en constante augmentation. En réactivant l’usine de Skikda, Sonatrach anticipe cette croissance et cherche à renforcer la capacité de production nationale pour répondre aux besoins futurs.

Cette décision stratégique de Sonatrach s’inscrit dans une vision plus large de valorisation des ressources pétrolières du pays. En limitant les importations et en augmentant la production locale, le pays maghrébin vise non seulement à renforcer sa souveraineté énergétique, mais aussi à stimuler l’économie locale par la création d’emplois et la réduction des coûts liés aux importations.

Selon divers experts, l’Algérie, aux côtés de l’Égypte, du Nigéria et du Kenya, est l’un des principaux acteurs du marché africain du bitume. La relance de l’usine de Skikda pourrait renforcer cette position et offrir de nouvelles opportunités d’exportation vers les pays voisins. Cette initiative illustre également l’engagement de l’Algérie à développer son secteur des hydrocarbures de manière durable et innovante, en s’appuyant sur des infrastructures modernisées et des technologies de pointe.

En outre, cette stratégie de valorisation des produits dérivés du pétrole brut comme le bitume montre la volonté du pays de diversifier ses sources de revenus dans le secteur des hydrocarbures. En investissant dans la modernisation et la réactivation des installations existantes, le pays arabe se positionne pour tirer pleinement parti de ses vastes ressources en hydrocarbures tout en répondant aux besoins croissants de son marché intérieur.