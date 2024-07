Mali : rebelles touaregs et ukrainiens se dirigent-ils vers une alliance ?

© Tahreer Photography - Getty Images

Le nord du Mali connaît un nouveau développement dans le conflit qui l’agite depuis plus d’une décennie, avec l’émergence d’un possible rapprochement entre les rebelles touaregs et l’Ukraine. Cette évolution intervient après la reprise de Kidal par les forces maliennes en 2023, un événement qui avait modifié l’équilibre des forces dans la région. Kidal, longtemps considérée comme un bastion des indépendantistes touaregs, représentait un enjeu majeur pour l’autorité centrale de Bamako. Sa reconquête par l’armée malienne, soutenue par des mercenaires russes du groupe Wagner, semblait alors marquer un tournant dans ce conflit aux multiples facettes. Cependant, les récents événements dans le nord du pays soulèvent de nouvelles questions sur la stabilité de la région.

Une situation militaire en évolution

Les derniers affrontements dans le nord du Mali ont abouti à un changement notable de la situation sur le terrain. Les groupes armés séparatistes, principalement d’origine touareg, ont mené une opération militaire contre une colonne mixte de l’armée malienne et de mercenaires russes près de Tinzaouatene, à proximité de la frontière algérienne. Cette action a entraîné la capture de matériel militaire et de prisonniers, dont une quinzaine de mercenaires russes du groupe Wagner.

Une proposition aux implications complexes

Dans un geste inattendu, les séparatistes touaregs ont proposé de remettre les mercenaires russes capturés à l’Ukraine. Cette offre, formulée dans un message adressé aux « frères ukrainiens« , soulève de nombreuses questions éthiques et géopolitiques. En exprimant leur solidarité avec l’Ukraine, les rebelles maliens tentent d’établir un lien avec un conflit géographiquement distant, ce qui pourrait avoir des implications complexes pour la stabilité régionale et internationale.

Cette démarche pourrait marquer le début d’une collaboration entre les séparatistes maliens et l’Ukraine. Des internautes ukrainiens ont déjà réagi en évoquant la possibilité de fournir des drones aux rebelles, bien que la concrétisation de tels échanges reste incertaine. Une telle alliance, si elle se matérialisait, risquerait d’être perçue comme une ingérence extérieure dans les affaires intérieures d’un État africain souverain.

Conséquences pour l’image de l’Ukraine et sa diplomatie africaine

La perspective d’un rapprochement entre les rebelles touaregs et l’Ukraine soulève des questions préoccupantes sur l’évolution du conflit malien et ses ramifications internationales. Pour l’Ukraine, qui affirme mener une guerre défensive sur son propre territoire, une alliance avec des séparatistes dans un pays africain pourrait sérieusement compromettre son image sur la scène internationale.

Cette situation risque de mettre à mal les efforts diplomatiques de l’Ukraine en Afrique. Depuis le début du conflit avec la Russie, Kiev a cherché à renforcer ses liens avec les nations africaines, organisant notamment des sommets et des visites diplomatiques de haut niveau. Une implication, même indirecte, dans le conflit malien pourrait être perçue comme une contradiction flagrante avec ces efforts de rapprochement et de coopération.

De plus, un tel engagement pourrait avoir des conséquences inattendues pour l’Ukraine. Il n’est pas à exclure que cette situation puisse inciter des combattants africains à s’engager du côté russe dans le conflit ukrainien, en réaction à ce qui pourrait être perçu comme une ingérence ukrainienne en Afrique. Cela risquerait d’internationaliser davantage le conflit et de compliquer la situation sécuritaire pour l’Ukraine.

Implications régionales et mondiales

Pour le gouvernement malien, qui a rompu avec ses anciens alliés occidentaux pour se tourner vers la Russie, cette situation présente un nouveau défi sécuritaire et politique. La présence de mercenaires russes du groupe Wagner se trouve désormais au centre d’un enjeu qui dépasse les frontières maliennes.

Au niveau régional, cette évolution pourrait perturber les équilibres fragiles entre les différents acteurs du Sahel. Les pays voisins, déjà préoccupés par l’instabilité de la zone, pourraient voir d’un mauvais œil l’implication potentielle d’un acteur extérieur comme l’Ukraine dans les affaires de la région.

L’évolution de cette situation dans les prochaines semaines sera cruciale pour comprendre les implications à long terme de ces développements. Il est essentiel que toutes les parties prenantes agissent avec prudence et dans le respect du droit international, en privilégiant la stabilité et la sécurité du Mali et de la région sahélienne. La communauté internationale devra rester vigilante face à ces nouvelles dynamiques qui risquent de redessiner les contours géopolitiques de cette région déjà fragilisée par des années de conflit.