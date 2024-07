« Mois de la Mode » au Bénin: l’édition 2024 officiellement lancée

Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a procédé le mardi 16 juillet 2024, au lancement officiel des activités de l’édition 2024 du ‘‘Mois de la Mode », à Cotonou. Une initiative faite d’activités commerciales, récréatives et surtout intellectuelles permettant de développer le sous-secteur de la mode et de promouvoir les créations béninoises sur la scène internationale.

C’est au terme d’une conférence de presse que la Conseillère technique aux arts du ministre a lancé officiellement les activités de cette édition, en présence du directeur général de l’Agence de Développement des arts et de la culture (Adac), et du directeur artistique. Face aux créateurs, stylistes, modélistes, mannequins et autres acteurs de l’industrie de la mode, Carole Borna a souligné que le »Mois de la Mode » relève de la vision du gouvernement de faire de l’art et de la culture des instruments de rayonnement du Bénin à l’international, de renforcement de notre identité et un moyen fédérateur des acteurs du monde créatif. Ainsi, depuis plusieurs années, la mode bénéficie à l’instar des autres disciplines artistiques, d’une attention particulière parce que faisant partie des «marqueurs de l’identité béninoise et présentant un potentiel important dans le champ de l’économie créative», a-t-elle déclaré.

Il s’agit donc de façon précise, de créer de la croissance et générer de l’emploi pour ce secteur en pleine expansion ; de valoriser les talents et d’accroître les potentialités ; et de professionnaliser les métiers de la mode et donner des outils pour le renforcement des compétences. Il offre également l’occasion de stimuler les échanges commerciaux avec les acheteurs et le grand public.

Une programmation alléchante

L’édition 2024 du »Mois de la Mode » promet une expérience enrichissante, selon le directeur artistique. Présentant les grandes activités de l’agenda, Jerry Sinclair Aguenoukoun a fait remarquer qu’elles permettront un véritable brassage entre les grands noms de la mode et les talents émergents. Il s’agit des expositions-ventes, des défilés des créateurs et de deux grands panels de discussions prévus le vendredi 26 juillet 2024 prochain au Palais des Congrès à Cotonou.

Le premier panel abordera la thématique intitulée «Optimiser la croissance des marques de mode en Afrique». Les participants seront entretenus sur les stratégies concrètes pouvant permettre de propulser les marques africaines sur la scène internationale ; et les défis cruciaux du secteur notamment, le financement, la formation et les infrastructures, tout en explorant les opportunités offertes par la digitalisation.

Le second panel abordera «les défis du e-commerce dans l’industrie africaine de la mode» et permettra aux panelistes d’explorer les opportunités et obstacles spécifiques au commerce en ligne pour les marques de mode africaines ; et bien d’autres aspects cruciaux tels que la logistique, les paiements internationaux, la stratégie digitale, et l’adaptation des modèles d’affaires traditionnels au numérique. Il est également prévu dans l’après-midi du 26 juillet prochain, une master class qui portera sur «Les coulisses de la Mode : métier – communication – technologie – rétail ».

Les entrepreneurs, les investisseurs et les décideurs du secteur croiseront leurs réflexions pour qu’au terme des échanges, une feuille de route soit définie pour une croissance optimale et durable de l’industrie de la mode en Afrique.

Il faut noter qu’avec l’appui du ministère en charge de la culture, l’Association des créateurs de mode du Bénin (Acmb) organise également une série d’activités pour appuyer l’ambition du Bénin. Il s’agit entre d’une exposition-vente qui se déroule du 11 au 21 juillet 2024 à Erevan Abomey-Calavi, de la création d’une boutique éphémère à Bénin Royal Hôtel et de l’organisation d’une formation au profit des artisans, le 26 juillet dans le même Hôtel à Cotonou. L’apothéose, ce sont les défilés des créateurs de mode qui auront lieu respectivement le 27 juillet sur la Corniche d’Akpakpa, et le 28 juillet 2024 au Bénin Royal Hôtel.